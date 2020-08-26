近來台股靠著電子股領軍下，一路攀高，兩度衝上萬三，背後主因正是美陸貿易之戰，隨著科技產業供應鏈的「大陸去美化」與「美國去中化」，轉單效應如天上掉下來的禮物，大大嘉惠台灣的半導體、5G、電子代工廠等。

本刊調查，立訊精密與藍思科技分別買下緯創及可成大陸的工廠，這兩樁交易的效應迅速在台商間發酵，「加入紅色供應鏈或是撤退離開？」成為台商苦惱的問題，因為大小台商都清楚，這場汰弱扶強的競賽已進入倒數計時，稍一不慎就會一敗塗地！

對於可成科技的2家子公司、緯創昆山廠陸續賣給大陸企業，台商幾乎都投以羨慕的眼光。「蘋果的錢愈來愈難賺了，跟蘋果一直以來大力砍價脫不了關係。」一位蘋果供應練業者分析，去年開始就傳出蘋果要求組裝廠將15％到30％的產能移出大陸，所以可成科技與緯創賣廠「正好」。

一家已退出蘋果供應鍊的零件廠台商也說，「蘋果很賊，不斷砍價，台廠毛利都被打趴，可成科技及緯創能順利賣廠，反而要偷笑！」一名外商財務長則攤開緯創財報表示，昆山廠營收超過新台幣1,400億元，淨利率卻僅有0.2，「辛苦一整年跟白忙沒什麼兩樣，賣掉昆山廠對來說未嘗不是件好事。」

6月間，可成科技董事長洪水樹在股東會說：「2019年毛利率只剩下25.3％，比2018年底的毛利率40％更低。」據悉，今年第2季，可成科技毛利率更跌到22.92％，創下歷史新低。

「這20年來，大陸積極開放，吸引了不少科技業落地大陸，這麼多年了，該學會的都學會了，電子製造服務（EMS）靠的是龐大的人力，以前工廠是台幹來管理，現在換成陸幹，甚至進一步是陸資老闆，台商已經沒有優勢。」王姓台商說，他早在2000年就到大陸投資，十分熟悉兩岸局勢。

「大陸失去勞動成本優勢，不再是世界工廠，中美關係不好，兩岸關係不好，卡在中間的台商，都苦思著『如何撤退』！」一名上市櫃公司財務長一針見血地說，「就算撤退，也很難『裸退』，因為外管局（大陸外匯管理局），不讓你走。」

（中時新聞網 CTWANT）

美陸大戰烤蘋果》

一、世界工廠1分為2 電子群雄急退

二、蘋果錢難賺 台商抉擇加入或離開紅色供應鏈

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