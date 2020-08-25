今年第五度 台積電發債156億

台積電25日公告將發行109年度第5期無擔保普通公司債156億元，依發行期限之不同分為甲類、乙類及丙類3種。台積電已於今年5月中旬董事會中通過在國內市場募集不超過新台幣600億元無擔保普通公司債，此次發行金額仍在發債額度內。

台積電在5月中旬董事會中核准在國內市場募集無擔保普通公司債，以支應產能擴充及／或污染防治相關支出之資金需求，資金額度不超過600億元。而台積電已公告發行109年度第3期無擔保普通公司債144億元，並公告發行109年度第4期無擔保普通公司債139億元，此次公告發行109年度第5期無擔保普通公司債156億元。

台積電公告發行109年度第5期無擔保普通公司債，發行總額為156億元整，依發行期限之不同分為甲類、乙類及丙類3種。甲類發行金額為48億元整，乙類發行金額為80億元整，丙類發行金額為28億元整。其中，甲類發行期限為5年期、乙類發行期限為7年期、丙類發行期限為10年期。

台積電109年度第5期無擔保普通公司債的發行利率，甲類固定年利率0.50％、乙類固定年利率0.58％、丙類固定年利率0.60％，募得價款用途及運用計畫將以新建擴建廠房設備為主。

另外，台積電在8月中旬董事會中已核准不高於10億美元之額度內募集無擔保美金公司債，並核准不高於美30億美元之額度內，為百分之百持有之海外子公司TSMC Global募集無擔保美金公司債提供保證，以支應台積電產能擴充之資金需求。