台積砸48億 買彩晶南科廠

晶圓代工龍頭台積電24日再度公告購買南科廠房，將以48.4億元買下彩晶興建中的廠房與附屬設施。這也是台積電今年第四度購買南科一帶公司廠房，先期陸續買下家登、力特、以及益通南科廠房，累計已投入約100億元。

台積電表示此次買廠房及土地目的與先前相同，主要是用於未來擴充產能所需。

台積電向彩晶購買位於台南市安定區安科段8地號，以及善化區善科段57地號的興建中廠房及附屬設備，建物面積約89,847坪。該廠原是彩晶6代廠預定地，不過後來彩晶策略轉向，該廠未完成，只有基本的維護並尋求出售。對彩晶而言，初估扣除原始帳列成本及已提列減損後的處分利益約新台幣14.4億元，約可挹注每股盈餘0.46元。

台積電今年以來頻頻出手購買廠房，5月時向家登購買南科廠房，投入6.6億元。8月更是接連買廠，12日宣布以36.5億元買下力特南科廠，該廠建坪超過5.4萬坪、占地逾2.2萬坪，廠房位置就在台積電南科廠隔壁，而台積電先前就承租該廠部分用地，今年直接由租轉買。

台積電8月20日再公告以8.6億元向益通買廠，建物面積約1.3萬坪。24日又再度公告以48.4億元購買彩晶南科廠房。為因應擴產需求，台積電積極在南科買廠，今年合計投入約100億元。

根據規劃，台積電南科Fab 18廠已完成第1期至第3期工程，將用於5奈米量產，第3期工程將在第四季進行裝機試廠，明年第一季進入量產。台積電預計在Fab 18廠延伸興建第4期至第6期工程，主要用於3奈米產能建置，而台積電3奈米預期在2021年下半年開始試產，並於2022年上半年進入量產階段。

台積電已展望2奈米技術研發，預期會持續採用極紫外光（EUV）微影技術。台積電原本計劃在新竹寶山鄉建置2奈米研發及量產晶圓廠，但因土地取得及環評等仍需要一段時間才能完成。設備業者認為，台積電現階段在南科大舉購置的廠房及土地，除了可以延續3奈米後續擴產所需，也可為未來2奈米晶圓廠建置用地預作準備。