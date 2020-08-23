台積電新里程碑 7奈米出貨逾10億顆

台積電宣布達成令人驚豔的里程碑，由台積電生產的7奈米良品晶片（good die）累計出貨量已在7月超過10億顆，面積合計超過13個紐約曼哈頓街區。同時，台積電優化7奈米製程推出的6奈米已經開始進入生產階段，並採用先進的極紫外光（EUV）技術取代部份浸潤式微影光罩層，相信可為人類生活帶來更多創新。

台積電自2018年4月開始量產7奈米製程，還不到兩年半時間就已達成累計出貨量逾10億顆的重要里程碑，台積電的7奈米為數十家客戶生產超過100款晶片，累計晶片面積超過13個紐約曼哈頓街區。由於每顆7奈米晶片內含超過10億個電晶體，亦代表累計出貨的電晶體數量已創下「百京」（one quintillion）的歷史新高紀錄。據了解，包括蘋果、華為海思、高通、聯發科、超微、賽靈思、輝達、博通等均是台積電7奈米客戶。

比起其它製程，台積電7奈米的產能拉升速度及幅度均創下新高紀錄，也是全球首家導入7奈米製程量產的半導體廠，比起其它半導體同業，等於擁有更多時間及晶圓產能去提升品質及良率。

台積電在7奈米製程開始採用EUV微影技術，並且是全球首家半導體廠在7奈米製程世代把EUV技術導入商用，而在EUV生產技術所累積的經驗，讓台積電得以在今年率先量產採用EUV技術的5奈米，並且成為全球第一家量產5奈米最先進製程的半導體廠。

台積電在7奈米製程世代的創新未因為5奈米量產而停止，台積電優化7奈米技術並推出6奈米製程，已經開始進入生產階段，並利用EUV技術取代部份的浸潤式微影製程。台積電6奈米可以在標準晶元增加20％的邏輯集積度，設計規則及流程與7奈米完全相容，將可有效協助客戶在7奈米製程世代獲得更好的晶片效能及成本優勢。

過去只有包括電腦處理器、繪圖晶片、可程式邏輯閘陣列（FPGA）等產品會採用先進製程，但智慧型手機的推出為先進製程帶來更多需求，也讓先進製程晶片被搭載在數十億消費者隨身的電子產品中。如今，包括雲端運算及人工智慧應用興起，對於先進製程的需求亦進入快速成長階段。台積電相信更多的創新應用會在可見的未來不斷被創造出來，也會對先進製程帶來更大商機。

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