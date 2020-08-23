台灣品牌瘋跨境電商 東南亞為第一站

跨境電商已成為全球新顯學，開店平台SHOPLINE與Facebook發表「2020跨境電商白皮書」指出，台灣與東南亞有地利之便，近期有越來越多品牌選擇東南亞為「出海」第一站。

SHOPLINE報告指出，成功出海的台灣品牌賣家平均會跨境至2.5個海外國家，這些跨境店家的年交易額相比2018年已成長超過110％。

以東南亞6國來看，去年電商交易總額整體平均成長20％，其中以印尼、泰國、星馬位居前列，且在未來五年內，六國交易總額將以泰國、越南成長幅度最大。而東南亞的網購消費者也預計從2018年的2.5億人，成長至3.1億人。

「2020跨境電商白皮書」分析，東南亞四大網購潛力商品品類為3C?產品、服裝飾品、生活用品、美妝保養等，與台灣電商品牌產業結構相似。加上台灣在地緣上與東南亞相近，擁有地利之便，台灣品牌若要出海，東南亞是相當合適的第一站。

不過該報告也指出，東南亞各國消費者網購習慣差異大，舉例來說，東南亞消費者樂於探索、嘗試新品牌，包含「有趣新奇的產品」、「促銷活動」以及「其他使用者的推薦心得」都是吸引東南亞消費者的因素。

而推動消費者下單的關鍵則包含「網站擁有當地語言與幣種」、「物流快捷且退貨流程明確」以及「客服回覆快速」等。同時，東南亞消費者也十分在意與品牌的互動性，例如，在下單結帳前，馬來西亞消費者喜歡與品牌客服人員聊聊，詢問產品資訊、越南與泰國也有高達三分之一的消費者，會透過通訊軟體與店家對話、新加坡則特別重視購物流程體驗。SHOPLINE台灣總經理陳少勤建議，若品牌要跨至東南亞市場，透過 「對話式商務』購物模式，才能更加貼近在地的消費習慣。

SHOPLINE近期也積極搶攻跨境電商商機，截至今年上半年，已協助超過2,000間品牌出海銷售，近日則已設立新加坡辦公室做為區域總部，陳少勤表示，下半年度也將搶先部署東南亞市場，延伸泰國與越南的跨境服務。