5G開台4G變慢？背後原因在這！

「5G開台，4G變慢了？」這類說法甚囂塵上，逼得電信業者澄清解釋。究竟4G用戶的權益是否受損，除了5G建設會短暫影響4G外，疫情推升消費者上網時數，恐怕也是網速變慢的主因之一。

國內4家電信業者中華電信（2412）、遠傳電信（4904）、台灣大哥大（3045）、台灣之星在6月底至8月陸續開通5G服務，由於涵蓋率有限、手機選擇不多，估計目前僅吸引10萬至20萬用戶升級。

但網路上不斷有用戶反映「4G網路在5G開台後變龜速」、「在捷運上4G變慢」，更有網友反映在台北市中心101大樓「4G網路完全跑不動」等狀況，還有網友認為這是業者誘使消費者升級5G的手法。

國家通訊傳播委員會（NCC）近日公布分析報告顯示，6月行動通訊申訴案共432件，抱怨「通訊連線品質」者最多。其中，中華電信6月行動通訊申訴量達137件，比去年同期增加37%，是5大電信唯一客訴成長的業者，主要原因是「基地台建設改接」，短暫停止服務、導致申訴，還有網路上流傳「建設5G導致4G變慢」，網友紛紛表示網速變慢等。

對此，中華電發布澄清說明，5G與4G使用的頻譜不同，不會相互影響用戶上網速度，不過因為近期中華電積極建設5G，與5G共站的4G基地台啟用前會進行升版改接，將一次性短暫影響該基地台的4G用戶收訊約10至15分鐘。

中華電信表示，隨著5G建設加速，未來除了將儘量縮短因5G施工造成的4G服務影響時間外，也正研議透過簡訊通知消費者，使中華電4G和5G網路的服務更完善。

產業人士對中央社記者說明，如果電信業者選在離峰時段進行5G施工，以目前4G站台部署情況，站台彼此間有一定程度涵蓋重疊，對消費者影響不大。

他分析，5G頻段座落在3.5GHz高頻，目前5G仍屬於非獨立式(NSA)架構，必須與4G共存共榮，更仰賴4G來補足室內涵蓋。以電信龍頭為例，中華電是用3.5GHz頻段的90MHz和原4G頻段2100MHz的20MHz推出5G服務，並用ENDC新技術實現雙連接，以1800MHz和2600MHz的4G頻譜補足涵蓋率。

技術面來看，產業人士指出，如果4G收訊不好，5G也會被拖累。若電信業者開台初期就把資源全數撥給5G也不合理，畢竟4G用戶還是主流，因此絕不會「故意讓4G變慢」，而4G基地台設備也需對應做升級（Baseband Unit），5G建設過程中，也同時優化了4G網路，避免用戶流失，因此現階段不必太擔憂。

但是若把時間拉遠來看，產業人士坦言，5G用戶逐日成長，確實會影響4G，尤其5G應用如虛擬演唱會、物聯網、雲端遊戲等，對頻寬資源的消耗會比4G應用更大，但很可能屆時多數用戶已升級5G，4G每人平均可用的頻寬就會變大，網速就會相對提升。

以網速報告佐證，根據Speedtest 關注疫情下全球網速的報告中，台灣7月最新行動寬頻下載網速比3月下載網速快了24%；中華電信內部測速則顯示，5G開台後，4G網速並沒有比較慢，而且4G在5G開台後3週，網速反而比開台前更快。

但為何仍有不少用戶覺得4G變慢了呢？產業人士推估，可能是因為上半年疫情影響，民眾使用網路頻率變高、需求量更大，因此在部分地區出現感受上的差異。

根據NCC的統計資料，台灣去年上半年4G用戶的每月平均數據使用量為16.4 GB，受疫情影響，台灣行動用戶2020年前6個月的平均上網數據量成長到21.4GB，增加幅度約30.4%；而7、8月正值暑假期間，不少學生族群上網時間更多了，加上政府為振興經濟推出各式優惠券，全民上網搶登記，可能也導致4G網路塞車。

至於4G網路是否有受到影響，NCC副主委暨發言人翁柏宗表示，目前各家電信業者都在全力建設5G基地台，建設施工過程中，確實可能有暫時性的訊號問題，NCC會定期查核電信業者的網路品質，同時也會要求業者不能因為發展5G，影響4G的網路服務品質。