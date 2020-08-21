華為明年智慧機出貨 恐大幅度萎縮

面對美國商務部明令禁止華為取得任何使用美國技術與軟體生產的零組件，市調單位TrendForce預估，2021年華為智慧型手機出貨量恐怕將由今年的1.9億支、縮水至3,000～5,000萬支，等於只剩今年出貨量的15％～26％，衝擊甚鉅。

至於華為原有的市場占有率，則將被小米、OPPO、vivo等競爭對手瓜分一半。

美國商務部在8月17日公布修訂版禁令，不僅實體清單新增38家華為子公司，禁止所有使用美國技術與軟體生產的半導體零組件產品售予華為，台積電從9月15日開始無法再出貨給華為，連8月17日之後聯發科無法再出貨手機晶片組給華為，都讓華為智慧型手機、5G基地台出貨量與業務從今年起便飽受衝擊。

以智慧型手機來說，即使去年華為智慧型手機已經因為實體清單的影響，而無法使用GMS服務，連帶影響華為在大陸以外市場高階機種的銷售量，不過靠著大陸消費者的支持，華為去年出貨量仍高達2.4億支，比2018年成長16.5％。

不過隨著美國商務部各種禁令齊發，加上疫情影響大陸手機內需市場等因素，TrendForce已經將今年華為手機生產量下修至1.9億支。

TrendForce進一步表示，以華為在9月15日之後將無法再取得任何包括美國技術的零組件下，已下修華為2021年生產總量至3,000～5,000萬支，華為長短料的狀況是決定性因素，華為在大陸的市占率將由小米、OPPO、Vivo瓜分大半，「如果」未來電子零組件經審核後能恢復供貨，華為明年生產量還是有機會回到1億支以上。

至於晶圓代工部分，市調指出，台積電、中芯國際及穩懋來自華為的營收占比最高，華為委外台積電代工的部分已全數停止，中芯國際及穩懋也將遵循美國規定停止對華為出貨。

延誤大陸5G基地台部署

目前5G已是全球通訊技術的主流趨勢，大陸也正積極布建基礎設施，不過集邦認為，由於大陸的電信運營商大量採用華為5G電信設備，在華為無法再向台積電投片狀況下，後續陸電信運營商部署恐將受到影響。

市調指出，目前華為5G基地台主動天線單元（AAU）和基頻模組（BBU）中的基頻處理晶片採用自主研發的天罡系列晶片，多由台積電7奈米製程代工生產，若台積電斷供，會直接影響華為5G基地台出貨，進而延誤2020年大陸運營商5G網路部署進度。