NB族群 被需求追著跑

疫情影響全球時間拉長，各地教育需求不斷擴大，美歐日等各國紛紛增加遠距教學電子裝置、增列相關預算，包含Chromebook在內的筆電相關供應鏈台廠，挹注後市成長動能。



伴隨全球新冠肺炎疫情持續擴散之下，WFH(居家工作)、遠距教學所隨之帶動的筆記型電腦(NB)市場拉貨需求，產業界原本預期於今(2020)年第二季衝抵高峰後，可能出現降溫現象，但隨著疫情影響全球期程不斷拉長之下，NB市場拉貨需求，因此跟著延續至下半年度，並以教育市場標案為主要成長動力。其中，又以「Chromebook」市場拉貨需求最為紅火，相關供應廠商、市場分析師，相繼預估今年下半年，全球NB主要品牌廠、ODM代工廠營運，仍可獲得強力支撐、助攻向上。

疫情二度擴散助長NB拉貨需求 教育應用板塊驅動市場成長

同時，根據上游供應鏈廠商指出，包含處理器晶片大廠英特爾(Intel)、作業系統軟體巨擘微軟(Microsoft)原本皆認為，今年上半年全球NB衝上出貨高峰後，後續成長動能恐將「熄火」，因此轉而保守看待下半年NB市場需求。然而，二者目前相繼上修後市展望，咸認今年下半年NB市場拉貨需求，可望見到與上半年同樣強勁的紅火熱市。

上半年NB市場拉貨需求，主要包含遠距教學、WFH應用為主，下半年需求主要成長動能，將會落在教育市場。教育市場中，又以「Chromebook」NB最受消費者青睞，主要因為Chromebook機種價格實惠，同時亦具備眾多Google自行開發、第三方平台工具，方便老師上課、學生受教時運用。市場研調機構預估，全球Chromebook今年出貨總量，可望上看達2000萬台，年增率17％。

根據供應鏈廠商指出，新冠肺炎二次疫情影響緣故，因此激活教育標案市場，需求十分強勁，包括美國、歐洲、日本等國的教育主管當局，為避免學校教育受疫情衝擊而中斷，且預判疫情仍無法於短時間內完全解除，防護疫苗亦無法立即問世之下，已相繼追加購置預算，或將原先多年度預算計畫提前實施。例如，日本「GIGA school」計畫，原本預定於2024年前，讓全國中小學生皆能擁有一台NB，但由於受新冠肺炎疫情影響，目前已決定將提前於今年底前達標。

宏碁(2353)董事長陳俊聖之前曾表示，隨著新冠肺炎疫情影響期間、範圍，仍舊持續具不確定性下，預料教育市場，下半年仍有NB拉貨需求可期。目前，包含Chromebook在內NB供貨量，僅滿足全球學生約30％需求，其餘尚有70％左右需求尚未獲得滿足，未來仍需一段時間才能完全消化。

Chromebook台廠供應鏈 下半年出貨動能強度可期

台廠相關供應鏈廠商中，宏碁Chromebook於全球市場占有率搶下領先地位，今年第二季營收季增率達34.23％。其中，即有不少受惠來自Chromebook市場強勁拉貨需求所貢獻。

宏碁指出，Chromebook下半年於亞太地區如日本、菲律賓、印尼等國，皆有大型教育標案將釋出，商用市場亦不乏多項採購需求浮現，預期將可順利持續保持市場領先地位。

華碩(2357)目前Chromebook占整體NB事業群出貨比重，約10％～15％占比。華碩指出，因肺炎疫情影響，明顯增強教育標案購置需求，今年美國、歐洲1～2個國家，以及日本的GIGA school計畫，皆已成功爭取到訂單，同時也預期，今年第三季NB出貨量，可望交出30％以上季增率。華碩同時也指出，按照現階段前線業務端所掌握訂單狀況，截至今年底，NB整體拉貨需求都十分強勁。

ODM廠多半持續看好 第三季及下半年後市成長動能

ODM廠中，以廣達(2382)於Chromebook市場，擁有較高市占率，今年第二季Chromebook出貨量占比約20％比例。目前，以HP、宏碁於全球Chromebook市場擁有最高市占率，而廣達已順利取得二家品牌廠，多數比重的Chromebook代工訂單。因此，雖然整體NB出貨基期已於第二季墊高，廣達仍舊認為，NB出貨量仍將於第三季逆勢衝高，出貨量預估可較第二季成長二位數季增率；下半年整體NB出貨量，也將較上半年成長二位數增幅。全年NB出貨量，也有機會較去年水準年增二位數增幅。廣達目前為台灣所有ODM廠商中，對於第三季NB市況前景展望，最為正面者。

產業界、市場人士預期，廣達有望於今年下半年，再度拉高Chromebook出貨量占比。廣達對於NB後市出貨量成長的正向展望，已將現階段CPU、八吋晶圓、面板等供應吃緊市況納入考量。如果零組件短缺情況，後市能夠順利好轉時，全年出貨量不排除有機會再度上調。

仁寶(2324)Chromebook出貨量約占15％～20％比重，仁寶預期，零組件供應、訂單需求，仍將於第三季見到15％～20％缺口，預估第三季整體NB出貨量將季減個位數。惟若零組件後續供應順利、充足，個位數減幅有機會縮小。然而，一旦供應鏈卡關、不順情形惡化時，就可能出現高個位數季減幅度。

英業達(2356)表示，目前在手訂單能見度約達六個月，可直達明年第一季，整體市場需求仍然相當強勁。惟現階段仍持續面臨相關零組件「缺料」問題困擾，目前所掌握訂單與零組件料源，二者間到廠、組裝出貨的時間「差距(gap)」，約為一週左右。因此，雖然現階段接單、拉貨需求很強，但最終能否順利於交貨期限內滿足客戶需求，仍須視零組件供應是否順暢、無縫接軌而定。英業達預估，第三季NB總出貨量，應有望維持上一季高檔水準，交出優於去年同期出貨量的好成績。

緯創(3231)NB七月出貨量達170萬台，儘管為月減十萬台結果，但仍優於原本所預期二位數月減幅度。市場推估，可能因全球多處地區、國家，二次新冠肺炎疫情再起緣故，因而帶起的WFH需求所致。緯創預估，NB八月份出貨量，可能會較七月略微修正、減量。目前暫時維持NB第三季出貨量，可能較第二季高峰值季減5％～10％預估看法不變，但仍將密切觀察市場終端需求變化，不排除再度出現變化、市況好轉的可能性。

和碩(4938)目前NB出貨規模相對較小，主要以智慧型手機占營收比重最大比例；和碩預期，NB第三季出貨量有望季增10％～15％增幅。

台灣筆電散熱模組及風扇成品廠力致(3483)，因受惠市場居家商機爆發，第二季營收業績以將近15.97億元規模，成功創下歷史新高紀錄。法人機構預期，雙率走揚之下，力致除了上半年的半年度財報精彩可期之外，亦不看淡下半年整體營收業績表現。

力致、超眾受惠筆電需求增溫 法人看好未來營收業績成長動能

力致今年為因應改善財務結構、業務擴張等因素，因而辦理1.6億元現金增資、2億國內第二次可轉換公司債(CB)相關財務作為，總共募集3.6億元資金活水到位，將用以布局包括手機熱板、伺服器、5G基站領域應用產品開發、量產計畫。不過，在等待新產品上市發酵效應，加持營收成長動能之前，力致目前仍有超過90％出貨、營收占比，以筆電散熱相關應用為主。

第二季時，因受惠歐美居家上班、遠距教學商機爆發助力，推升力致單月營收大幅走揚至五億元以上，單季營收則以15.97億元成功刷新歷史紀錄，第一季相較下，大幅成長77.4％季增率，年增率亦達36.60％。同時，上半年累計營收年增率，也因此順利由負轉正，最終交出24.97億元、成長15.70％年增率佳績。

因營收業績創高、經濟規模效應加持，市場看好力致第二季雙率有望攀揚。市場法人預估，力致第二季EPS有機會挑戰去年第三季1.83元的高峰水準；另一方面，預估下半年筆電市場需求維穩之下，加以手機、基地台相關應用產品出貨回溫，力致的營收業績也可望維持續強表現。

台灣散熱模組、散熱片大廠超眾(6230)，今年上半年因受惠新冠肺炎疫情影響效應，筆電、伺服器用散熱模組、散熱片出貨暢旺，筆電相關產品出貨、營收占整體比重，於第二季成功上揚至約50％左右，因此看好後續出貨成長動能可望順利延續至下半年度。法人機構預估，儘管筆電廠客戶仍持續拉貨，但恐怕十分不易超越第二季出貨高峰，但下半年營收比重仍可望維持原本40％高檔水準。

雖然今年以來，伴隨新冠肺炎疫情的爆發、擴散、持續未能解除與結束，因而衝擊了全球智慧型手機市場表現。不過，超薄筆電、電競筆電市場，則因居家辦公、遠端學習、宅經濟應用潮起，而獲連帶受惠效應，因此帶動市場購置需求強勁。也因為如此，台灣主要散熱元件／模組廠，原本即已陸續開發出超薄筆電、電競筆電專用大面積散熱板；超眾早已導入熱板散熱模組，出貨予超薄筆電、電競筆電品牌及代工廠搭載應用，現階段雖然出貨比重相對偏低，但出貨總量正逐年成長，尤其電競筆電所需內建使用的熱板需求大，對超眾而言，營收業績成長幅度明顯優於傳統商用筆電散熱產品線。

超眾指出，受惠疫情影響效應，推升全球主要工業國家居家辦公潮興起，使得筆電市場需求量因此大增，超眾旗下相關散熱應用產品營收比重，於第二季走升達49％，季增一二個百分點；手機應用產品，則因適逢產業淡季因素，營收占比僅6％，季減四個百分點；其餘產品營收占比方面，包含：伺服器占比28％、網通約占11％、DT占比3％、其他產品則約占3％左右。超眾筆電相關營收上半年比重達44％，伺服器則占比27％左右，網通約占12％比重，DT占比6％，手機占8％比重，其他類則占比3％。

超眾表示，筆電客戶今年下半年仍將持續拉貨，惟出貨成長動能可能趨緩，不易達標、超越第二季高峰數值；不過，整體出貨量表現已優於往年水準，預估下半年筆電相關產品營收占比，仍有望維持40％比重。

伴隨全球主要工業國家如美國、歐洲、日本等國，教育主管當局為避免學校教育受新冠肺炎疫情衝擊而中斷，且研判疫情仍無法於短時間內完全解除、結束，防護疫苗仍舊無法立即問世、普及化施打下，已相繼追加購置NB、Chromebook預算，或將原先多年度採購預算計畫提前實施，且民眾在家遠距上班、遠端教學時間拉長之下，預料台廠NB、Chromebook相關零組件供應鏈個股，後市營收業績、營運表現，也將隨之扶瑤直上、吃香喝辣。如此一來，金融市場的股價表現，自然也就不會寂寞了。

全球Chromebook出貨量與成長率變化 (千台) 。資料來源：Digitimes Research 2020年7月

文章來源：理財周刊