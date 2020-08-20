聯發科5G晶片 通過衛星通訊測試

聯發科5G技術再傳捷報，成功與國際航海衛星通訊公司（Inmarsat）合作，以窄頻物聯網（NB-IoT）晶片完成全球首次5G物聯網高軌衛星資料傳輸測試。聯發科表示，在完成高軌道衛星傳輸測試後，代表不論身處海洋、沙漠或深山中，都可以實現物聯網連接，看好未來應用商機可期。



聯發科繼推出5G行動平台後，持續加速5G衛星物聯網先進通訊技術的發展，近期成功地透過Inmarsat的「Alphasat L波段衛星」，於赤道上方3萬5千公里處的地球同步軌道上（GEO）完成資料傳輸實測。



聯發科表示，這次成果將會提交至5G國際標準組織3GPP的Rel-17非地面網路（NTN）國際標準化工作中，以推動5G標準體系的完善，支持更多應用場景和新型業務的發展。非地面網路主要運用衛星等非地面方式傳輸訊息，最常應用在基地台網路難以覆蓋且人跡罕至的海洋、沙漠、深山、極地等區域。



據了解，搭載聯發科晶片的測試裝置從義大利北部往國際航海衛星通訊公司高軌同步衛星傳輸資料，並透過富奇諾太空中心（Fucino Space Center）成功收到回訊，測試用的基地台是由台灣資策會開發，以現有地面行動網路的基地台改造成適合接收衛星訊號的基地台，順利完成本次測試工作。



此次測試裝置搭載聯發科以標準NB-IoT所開發、支援衛星功能的晶片產品，成功地與商用的同步衛星建立了雙向通訊。聯發科指出，本次測試的成功，將開啟了使用單項裝置即可同時連接衛星和行動網路的市場潛力，透過衛星提供全球無處不在的NB-IoT網路，不論身處海洋或深山中，都可以實現物聯網連接，未來應用商機可期。



聯發科通訊系統設計研發本部總經理黃合淇表示，聯發科與Inmarsat的合作，將加速產業在5G時代整合行動通訊和衛星網路的全球無縫覆蓋發展，兩家公司的持續合作將有助於推展物聯網等垂直應用領域的5G創新。