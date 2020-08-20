DRAM廠資本支出謹慎 今年估減20%

動態隨機存取記憶體（DRAM）廠今年資本支出計畫謹慎，研調機構IC Insights預估，今年DRAM供應商總資本支出將約151億美元，較2019年的191億美元減少20%。

IC Insights預期，今年DRAM市場可望溫和復甦，產值將自626億美元，攀升至646億美元，DRAM廠投資依然謹慎，在進行升級或建新廠前都會分析市場狀況。

為防止供需失衡帶來的潛在損害，IC Insights表示，在未來幾個月，DRAM廠將持續密切留意產能及擴產計畫。

因新設備及現有晶圓廠的升級都已準備就緒，IC Insights認為，主要DRAM供應商三星（Samsung）、SK海力士（SK Hynix）與美光（Micron）將同步削減今年資本支出。

IC Insights預估，三星今年DRAM資本支出將減少21%，滑落至49億美元；SK海力士DRAM資本支出也將減少38%，降至40億美元；美光DRAM資本支出將降至36億美元，減少16%。今年DRAM供應商資本支出約151億美元，將較2019年的191億美元減少20%。

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