NVIDIA能順利併ARM？外媒示警北京恐出手

市場盛傳繪圖晶片(GPU)大廠NVIDIA將以400億美元收購日本軟銀集團手上的矽智財大廠安謀(ARM)股權，這讓NVIDIA股價近期持續看漲，甚至連市值都拉開與美國處理器大廠英特爾的差距，甚至是超越南韓科技大廠三星電子。不過，有外媒報導指出，在陸美對抗加劇的前景下，NVIDIA收購ARM行動可能會遭到北京當局拒絕。

綜合外媒報導，原本協助軟銀出售ARM股權的高盛一開始曾接觸蘋果，但蘋果卻因沒興趣推掉該案。高盛之後又找來高通、Google、三星與NVIDIA商談此收購案，是否有機會共同出資入股ARM，最後僅有NVIDIA表示有興趣。若依照目前資訊來看，NVIDIA需要與軟銀進行30至45天的協商談判，之後雙方達成協議，或是收購案告吹。

軟銀在2019財年（2019年4月至2020年3月）淨虧損達到9610億日圓，創下該集團有史以來最大年度虧損，軟銀有意出售ARM減少損失。軟銀集團創辦人兼董事長孫正義也在近期透露，正打算出售ARM或是讓其重新上市，開出的價碼為400 億美元價格脫手，遠高出 2016 年320 億美元收購成本。

據香港經濟日報報導，就算NVIDIA真的奪下ARM的股權，還是要經過各國金融監管單位同意才行。由於ARM架構在整個市場市占率極高，幾乎所有處理器都採用ARM架構，加上陸美在經歷華為禁令、TikTok與WeChat在美業務遭到打壓等情況，若由美國公司收購所有科技產品都會使用到的ARM，勢必會對大陸產品造成損傷。

因此報導認為，在陸美對抗日趨激化的現在，北京當局的監管單位不太可能放行該收購案，先前高通想要收購荷蘭恩智浦半導體，也曾因大陸監管單位不願放行，導致收購案最終破局。

（中時新聞網 呂承哲）