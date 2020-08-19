Podcast成耳中金礦 6成聽眾願付費訂閱

2020年台灣Podcast市場蓬勃發展，不過當Podcaster有沒有「錢途」？有台灣Podcast公司進行聽眾問卷調查，結果顯示85%聽眾支持置入廣告的獲利模式，6成願意付費訂閱。

今年被視為台灣Podcast元年，光2020年上半年就開設870個新節目，從YouTuber囧星人、呱吉到藝人韋禮安、光良，越來越多人加入Podcaster行列，產製豐富的節目，吸引更多聽眾與廣告主。

不過，做Podcast是否能盈利？為了解台灣Podcast聽眾輪廓與收聽習慣，本土全方位Podcast公司SoundOn在7月發起調查，號召Podcast節目發放問卷，最終回收逾7000份聽眾問卷，製成台灣第一份Podcast產業調查報告發布。

問卷結果顯示，台灣目前Podcast節目聽眾男女比約4比6，以未婚與無子女者占8成以上；此外，近95%的聽眾擁有大學以上學歷，月收入達新台幣5萬元以上者則有近1/4。

至於聽眾對於Podcast產業發展商業模式的支持度，以節目置入廣告型態來說，有高達85%以上聽眾支持；甚至有6成以上的聽眾願意付費訂閱、5成曾有過付費行為。

不過實際上，有購買節目廣告商品的只有15%聽眾，但3成以上聽眾未來願意付費購買節目中的廣告商品、訂閱播放器及參加線下活動。

根據SoundOn統計，最早自2000年起台灣就有Podcast節目開設，但每年新開設數量不多。直到2019年，一年內有近300個新節目開設，到了2020年，僅上半年就有870個新節目開設，尤其4月起，更是每月超過100個新節目誕生，數量持續攀升。訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事訂閱

SoundOn發現，大型Podcast節目快速成長，在7月發布的平均單集流量為4萬3000次，每月平均成長速率為67%；聽眾節目平均聽完率介於6到8成之間，相比於YouTube影片的平均續看率高出2成。

SoundOn觀察，台灣Podcast市場正以驚人速度成長，儘管Podcast市場在台灣雖未完全成熟，但他們認為成長態勢與聽眾對於商業化的高度支持，Podcast仍有潛力成為「耳朵裡的金礦」。