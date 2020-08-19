分析》退出手機機殼產業 可成無意打爛仗

綜觀檯面上的台系金屬機殼廠鴻準、鎧勝、可成，除了可成之外幾乎都已「名花有主」，雖然可成董事長洪水樹不認為在競爭激烈下，獨立金屬機殼廠生存空間遭到嚴重擠壓，但是面對客戶不僅積極扶植陸系供應商，並且卯起來降價、影響可成手機機殼的獲利率，可成對此倒也坦承不諱，而這也是可成決定退出手機機殼產業的原因之一。

雖然明年可成將退守至筆電金屬機殼與平板機殼的領域，但這還算是一個進可攻退可守的堡壘，因台灣筆電ODM業者仍主導全球超過9成的生產，加以台灣筆電ODM業者不論到哪設廠，都會優先「圈」台灣零組件供應商、建立供應鏈，更是可成能夠在筆電金屬機殼維持優勢的之一。

不過，中國繼四大手機品牌逐漸打開全球銷量之後，四大手機品牌中的華為、小米紛紛跨足筆電，備受看好的ODM業者華勤更是一股無法忽視的勢力，以華勤「圈」供應鏈多以中國業者為主、中美分裂成兩大陣營來說，哪天壯大至可以與台灣筆電ODM廠抗衡，也不是完全不可能，如果這一天來臨時，可成會不會也不得不從筆電金屬機殼撤守？

面對這個假設性問題，洪水樹笑著呼籲，請媒體不要把台灣系統組裝廠都「當成塑膠的一樣」，他認為「沒那麼容易」，台灣業者的能力持續提升、不斷多樣化發展，整個產業一起往前走，不需要擔心。

雖然短期內可成的筆電機殼生意不用擔心，然而，可成想要用最快的速度切入新的領域、恢復營運規模，併購就是一定要走的路，只是好的併購案就是得等水到渠成、急不得，而且併購之後，磨合與整理的時間短則兩、三年，長則四、五年，如果是新興領域，可能還要再花上好幾年等產業需求起飛、進入主流，換言之，台灣在全球筆電ODM產業稱霸的時間越久，可成轉型之路才越有保障。