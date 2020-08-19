比國巨更狂！ TPK-KY砸一億美元入股Canoo

TPK-KY新事業投資邁出一大步，19日公告，擬透過參與HCAC私募方式間接投資美國電動車新創公司Canoo Holdings Ltd.，計畫投資1億美元，取得HCAC公司與Canoo公司合併後最高約4.29％之股權。

國巨18日宣布，將透過子公司（國巨百慕達）參與美國電動車新創公司Canoo的股權投資，總計投資金額為1000萬美元，約當於新台幣2.94億元。TPK-KY 19日也公告參與Canoo股權投資，而且投資金額更大。

TPK表示，TPK已經在電動車供應鏈中耕耘已久，也看好電動車的發展前景。此次投資有助於拓展TPK於電動車相關行業之產品及服務範疇，增加TPK在汽車產業鏈多角延伸及發展的機會。如各項先決條件如期達成，本合併案預計將於2020年第四季完成。Canoo所開發之電動車目前已完成Beta測試階段，即將進入Gamma測試階段，預計於2022年開始量產上市。

美國Canoo公司為德拉瓦州註冊並於加州運營之新創公司，主要業務為電動車之設計開發，Canoo所開發之電動車，具備車內容量與底盤面積比（volume per footprint）最大、底盤模組化專利技術具較低開發成本及設計彈性等競爭優勢。

此外，美國Canoo公司亦規劃將以反向併購方式與美國Hennessy Capital Acquisition Corp. IV （HCAC為美國那斯達克上市之特殊目的併購公司）進行合併，合併後公司將以Canoo Inc.的名稱存續，在那斯達克上市。TPK表示，在合併之後即上市，股票流動性增加，公司可以純財務投資、也可以做策略投資，投資彈性高。

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