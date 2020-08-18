SIA主席：升級華為限令 將嚴重破壞產業

在美國商務部宣佈進一步強化對華為及其關聯公司使用美國技術和軟體的限制後，8月18日，美國半導體行業協會（SIA）主席兼執行長John Neuffer在其官網上發佈以下聲明，對升級限制令表達界業不同看法。

「我們仍在評估該規則，但是對商用晶片銷售加以廣泛限制將給美國半導體行業帶來嚴重破壞。」John Neuffer表示，美國半導體行業協會對美國政府突然從先前支持採取更有限的限制方式的轉變感到驚訝和擔憂，此前的方法旨在實現所謂的美國國家安全目標的同時減少對美國公司的傷害。

SIA表示其代表了美國95%的半導體產業。

8月17日，美國商務部公佈針對華為的新一輪制裁措施，一是進一步限制華為獲取美國技術的能力，重點限制美國以外企業用美國軟體設計的晶片，二是將38家華為下屬企業加入實體清單，主要涉及華為雲，使華為旗下被出口管制的企業達到152家。

尤其是第一點，分析師認為對產業鏈影響巨大。

從升級後的條例來看，首先，如果美國軟體或技術是其他國家生產某項產品的基礎，且該產品將被包含於、或被用於華為及其在實體清單中的關聯公司生產、購買或訂購的任何「零部件」、「組件」或「設備」的「生產」或「研發」過程，該交易將會受到FDP限制。

其次，當華為及其在實體清單上的關聯公司是此類交易（即採購使用美國軟體、技術直接生產的半導體產品）的一方時，例如「買方」、「中間收貨人」、「最終收貨人」或「最終用戶」，也將會受到FDP限制。

美國商務部聲明：「這一修訂將進一步限制華為獲取外國晶片的能力，只要這些晶片是用美國軟體或技術開發或製造的，它們將受到與美國晶片一樣的限制。」

對於美國的新規，John Neuffer重申SIA的觀點，向大陸銷售非敏感的商用產品將推動美國本土半導體的研究和創新，這對美國的經濟實力和國家安全至關重要。

從去年第一輪禁令發佈開始，據不完全統計，美國企業大約已向美政府提交了300份許可申請，約申請總量的四分一獲得批准。但在5G等關鍵領域，晶片級別的合作卻仍然艱難。

有消息稱，高通依然在積極遊說美國政府，要求撤銷向華為出售零部件的限制。在此前的財報電話會議上，高通執行長史蒂夫·莫倫科普夫表示，高通正在努力研究如何向包括華為在內的每家OEM廠商銷售產品。

在分析機構看來，美國選擇採取「最極端」的方式打開了潘多拉盒子，將影響全球半導體產業鏈的長期走勢。

波士頓咨詢（BCG）在今年3月發佈的一份報告中指出，美國對陸美技術貿易的限制可能會終結其在半導體領域的領導地位，如果美國完全禁止半導體公司向大陸客戶出售產品，那麼其全球市場份額將損失18個百分點，其收入將損失37％，這實際上會導致美國與大陸技術脫鉤。

該報告認為，如果美國半導體公司的全球市占下滑到大約30％，美國將把其長期的全球半導體領導地位移交給韓國或大陸。從根本上說，美國可能有很大程度地不得不依賴外國供應商來滿足其自身對半導體的國內需求的風險。預計每年的研發投入將減少30％到 60％，美國工業可能不再能夠提供滿足美國國防和國家安全系統未來需求所必需的技術進步。

當地時間週一，部分美股科技晶片股微跌，其中高通股價下跌1.37%至112.18美元、美光下跌0.83%至45.22美元、應用材料下跌1.01%至66.94美元。

截至發稿前，華為並未對美國新規做出回應。

但在此前舉行的華為年報溝通會上，華為公司輪值董事長徐直軍曾對美國限制晶片製造商對華為供貨做出了回應。徐直軍說，如果美國政府可以任意修改「外國直接產品規則」，其實是破壞全球技術生態。

如果大陸政府採取反制，會對產業造成怎樣的影響，推演下去，這種破壞性的連鎖效應是令人吃驚的。他認為，潘多拉盒子一旦打開，對於全球化的產業生態可能是毀滅性的連鎖破壞，毀掉的可能將不止是華為一家企業。

文章來源：搜狐新聞

（中時新聞網 趙永紝）