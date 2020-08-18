國巨砸1千萬美元 入股美國電動車公司Canoo

國巨（2327）18日晚間宣布，斥資1,000萬美元參股美國電動車新創公司Canoo，Canoo所開發設計的電動車預計2022年上半年量產上市，並規劃於那斯達克掛牌，由於電動車將在2023年進入主升段，國巨在車用領域將透過參股、併購等方式，整合布局。

美國Canoo公司為德拉瓦州註冊並於加州運營之新創公司，主要業務為電動車之設計開發，Canoo所開發之電動車，具備車內容量與底盤面積比（volume per footprint）最大、底盤模組化專利技術具較低開發成本及設計彈性等競爭優勢，預計於2022上半年開始量產上市。此外，美國Canoo公司亦規劃將以反向併購方式與美國Hennessy Capital Acquisition Corp. IV （HCAC為美國那斯達克上市之特殊目的併購公司）進行合併，合併後公司將以Canoo Inc.的名稱存續，在那斯達克上市。

國巨繼2018年收購天線及車規大廠美國普思（Pulse）、2020年完成購併車用被動元件領導廠商美國基美（KEMET），此次參與美國電動車新創公司Canoo的股權投資案，將使國巨公司在電動車及自動駕駛等未來科技的策略投資更加完整。

展望未來，國巨將持續加強深化公司的營運基本面及核心競爭力，包含在高階技術、全球市場佈局及高效率客戶服務等方面取得領先地位，公司的營運將聚焦於高階規格的5G、車用、工控、航太、醫療等終端應用，並擴大與世界級原廠設計的合作，提供全方位優質服務，持續佈局未來新科技。