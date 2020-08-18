聯發科推天璣800U 擴大5G晶片產品陣容

聯發科5G手機晶片再添新產品，今天推出天璣800U，5G產晶片產品陣容進一步壯大。

天璣800U採用7奈米製程，聯發科表示，天璣800U採8核架構設計，包括含2個主頻高達2.4GHz的ARM Cortex-A76大核，及6個2.0GHz主頻的ARM Cortex-A55。

聯發科無線通訊事業部副總經理李彥輯說，天璣800U豐富了天璣5G晶片產品線，也為終端廠商和消費者帶來差異化的選擇。

聯發科表示，天璣 800U整合5G數據機，完整支持Sub-6GHz 頻段的獨立（SA）與非獨立（NSA）組網，還支持5G+5G雙卡雙待、雙VoNR語音服務、5G雙載波聚合等5G技術。

受惠5G手機及遊戲機新機效應，居家辦公相關需求持續熱絡，以及消費性電子需求回溫，聯發科預期，第3季營收可望達新台幣825億元至879億元，季增22%到30%，並創單季歷史新高。

美強化華為禁令 聯發科罕見盤中重訊：密切關注

美國收緊對華為限制，聯發科今天罕見在盤中發布重訊表示，正密切關注美國出口管制規則的變化，根據現有資訊評估，對公司短期營運狀況無重大影響。

美國收緊對華為限制，法人評估聯發科晶片出貨恐受影響下滑，聯發科今天開盤觸及跌停617元，早盤雖然一度打開，不過盤中仍續鎖住跌停，是近一個月來波段低點。

聯發科上午罕見在盤中發布重大訊息指出，公司一向遵循全球貿易相關法令規定，正密切關注美國出口管制規則的變化，並諮詢外部法律顧問，即時取得最新規定進行法律分析，以確保相關規則的遵循。

聯發科表示，根據現有資訊評估，對公司短期營運狀況無重大影響。

美國總統川普的政府17日宣布，將進一步收緊對中國華為（Huawei）的限制，以打擊華為取得商用晶片的管道。根據聲明，商務部將38家華為子公司列入其實體名單，這些名單列出禁止接收某些敏感科技的外國公司，並讓華為的臨時通用許可證到期。

外資法人報告指出，包括聯發科在內所有使用電子設計自動化（EDA）工具的IC設計業，在取得美國政府許可前，都將無法出貨給華為。

法人表示，聯發科無法出貨給華為手機晶片的損失，部分可透過提供給Oppo、Vivo、小米等其他中國大陸手機廠商或是韓國三星（Samsung）手機彌補，不過整體來看，法人預估在4G手機領域，今年下半年聯發科晶片的出貨量仍可能減少1200萬組，在5G手機領域可能減少450萬組。