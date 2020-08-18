晶圓代工因禍得福！ Q2合計營收年增33.1％

2020年第二季台積電、聯電、世界先進等台灣主要晶圓代工業者營收表現亮眼。DIGITIMES Research分析師陳澤嘉認為，全球新冠肺炎（COVID-19）疫情惡化，供應鏈積極提升安全庫存，加上在家工作（Work From Home，WFH）、遠距教學等衍生需求遽增，抵銷部分受疫情影響而減弱的需求，台灣主要晶圓代工廠第二季合計營收季增1.3％、年增33.1％；預估第三季合計營收在旺季效應加持下，成長動能可望續強，也使全年營收較5月預估值上修近8％，挑戰500億美元。

在疫情干擾下，2020年手機、汽車等產品出貨恐出現雙位數年減，然第2季台灣晶圓代工客戶拉貨力道未減，DIGITIMES Research認為，除在家工作等疫情衍生需求抵銷部分疲弱的消費力道外，基於年初疫情衝擊供應鏈運作的經驗，在疫情未見緩和情況下，也使供應鏈拉升庫存水準以防斷鏈風險。

第三季旺季在5G手機與高效能運算（HPC）相關晶片陸續上市，以及產能持續提升等帶動下，DIGITIMES Research預估，台灣晶圓代工業8吋及12吋產能利用率將維持高檔，三業者合計營收可望季增7.9％，營收規模再創歷史新高；DIGITIMES Research並將全年合計營收成長率上修近8％，修正後的營收規模將年增23.3％。

延伸閱讀

題材熱 晶圓代工廠當紅

6吋、8吋晶圓代工廠 接單滿載

台積電將稱霸晶圓代工5年 3D封裝是新挑戰

🎯加入工商時報Telegram頻道 https://t.me/ctee_telegram

🎯微股力達人-工商時報加關注

📱精選新聞不漏接!