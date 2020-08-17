機殼產業巨變…可成在想什麼?

金屬機殼廠可成直是獲利績優生，連續五年配息超過一個股本，低調、保守是可成一貫的風格，若可成果真如供應鏈傳言，天價出售泰州廠，可成對機殼產業的耕耘是否走上淡出或是純投資一途？相當耐人尋味。



可成要賣大陸廠的傳聞已經不只一天兩天，鎧勝-KY被母公司和碩收購私有化之前，立訊早先接觸的對象是可成，惟可成包裹所有的大陸廠區，對立訊出價超過1,000億元，嚇退立訊，雙方的談判因此而中斷，藍思玻璃接著上場，成為這次停牌交易，市場盛傳的交易對象。



可成售廠除了有大客戶蘋果的影子在裡面，供應鏈猜測可成企圖在機殼產業上尋求解套，有可能是有更深層的原因，攤開可成上季度財報，即使上半年每股大賺超過8元，然而第二季因匯損10億元，而且缺乏蘋果新機效應，毛利率、營益率表現並不出色，財報表現已逐漸露出疲態。



可成在兩岸總共有五大廠區，宿遷廠總共有四家轉投資公司，規模大於泰州廠的兩家轉投資公司，泰州廠若順利脫手給藍思，留下的宿遷廠雖還有為數不少的產能，然而宿遷當地的環保法規趨嚴，對在地經營的台商形成不小壓力，尤其金屬機殼廠有廢水排放、粉塵的環保問題，幾年前可成的宿遷廠就因粉塵引發的火災，躍上媒體版面，這幾年蘋果供應鏈利潤趨薄，競爭環境劣化，任誰都有可能會將「淡出」列入考慮。



可成董事長洪水樹是醫界出身，育有四名兒女，截至目前為止，沒有二代進入可成，在接班的布局上，可成並不積極，隨著蘋果打造兩套供應鏈的企圖愈來愈明顯，陸資廠亟欲擠進新蘋果供應鏈之際，作為獨立機殼廠的可成若真想趁機轉向純投資，或許也未嘗不是一個合情合理的時間點