可成今停牌 傳泰州廠賣藍思

金屬機殼大廠可成宣布18日停牌，並傳出將把大陸泰州廠出售給大陸知名觸控面板玻璃大廠藍思，再替金屬機殼產業投下震撼彈！



業內傳出，蘋果為了降低成本，積極牽線讓供應鏈上下游彼此整合，可成與中國玻璃大廠藍思科技談判多時後，泰州廠經營主導權將出售給藍思，售價高達人民幣100億元，一周之內台灣的鎧勝-KY、可成不是私有化就是售廠，蘋果金屬機殼供應鏈正面臨巨變。



蘋果從庫克接任執行長至今，重心早已從創辦人賈伯斯在世時不計代價的創新、轉為庫克不計代價的控管成本，尤其iPhone售價愈來愈貴、創新愈來愈少，每年新機上市都在在考驗果粉的信仰與華爾街的目標價，讓蘋果更致力追求降低成本。



可是iPhone供應鏈發展至今，能降的價、能不付的NRE（一次性工程費用，用以支付供應鏈開發、測試的費用）、能增加的供應商，蘋果都做了，連供應鏈的生產設備與製具都從早年由蘋果買單、改為由供應鏈自行負擔，現在蘋果要再從供應鏈壓榨出更多降價空間可說是困難重重，只能從「鼓勵」供應鏈上下游整合著手。



在蘋果授意下，市場盛傳，可成同時與立訊、藍思談判，立訊即將躋身iPhone組裝代工廠、是可成下游，藍思則負責生產iPhone玻璃背蓋與前蓋，是可成在iPhone供應鏈的上游。



立訊一度將吃下可成中國所有廠區，但是可成的開價，讓立訊幾經思考之後仍無法接受而破局，可成與藍思談判因而加速，上周可成、藍思雙方達成共識，由藍思取得可成泰州廠主導權。不過，可成發言人巫俊毅17日對市場傳聞仍不予評論。



可成在中國的廠區計有泰州廠、宿遷廠，泰州廠的規模相對於宿遷廠較小，是擔綱產能的重鎮之一，泰州廠、宿遷廠與台灣的總部、南科工、永康工等三大廠區，一同組成可成的兩岸五大廠區。隨著泰州廠主導權落入藍思之手，可成的經濟規模如何維持，值得觀察。



另外，金屬機殼產業類似師徒制，不是投下巨資買進CNC機台就開得出產能，是一道特殊的競爭門檻，如何留才對藍思來說是一個考驗，對於有意招攬可成人才的「其他競爭對手」來說，更是一個良機，穩定發展多年的金屬機殼產業恐將翻雲覆雨、面臨巨變。