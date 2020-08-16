BenQ健康智慧教室獲海外市場認可

BenQ明基教育互動觸控顯示器今年獲得驗證權威德國萊茵及日本SIAA雙重抗菌認證，有別於傳統的電子白板、觸控電視，除了擁有4K UHD 超高解析度，搭配替教室量身打造的書寫軟體、無線分享功能，提高學生參與度，讓師生互動更多元，並於今年增設PM2.5感測器，持續為師生健康把關。

從2018年起，明基三年來陸續在台北市建置智慧未來教室，共將建設公立國中小及高中206間學校，共2538間教室，協助台北市打造7成的十二年國教智慧教室。深耕台灣市場之外，也放眼全球，根據FutureSource調查報告，BenQ教育觸控互動顯示器獲得海外市場認可，2019年在澳洲與亞太區的教育市場成為前二名的領導品牌。

透過互動教學及合作來提升教育品質並啟發學生主動學習的動機，讓學生成為課堂的主角。台北市立仁愛國中校長曾文龍表示，當年推動電腦融入教學時，曾目睹在數學、理化等課目中，原本好像是「客人」的學生，觸發了學習的動機和熱情，透過數位學習，可以讓學生成為課堂上的「主人」。

明基大型互動觸控顯示器螢幕採用銀離子抗菌塗層，透過破壞細胞分裂機制，降低教學環境的病菌傳播風險。抗菌功能通過TUV（德國萊茵）和SIAA（日本抗菌)）認證。此外，螢幕也獲得德國萊茵TUV低藍光、不閃屏等高階護眼認證。能防止眼睛疲勞、降低黃斑病變發生，結合防眩光玻璃鏡面，可有效降低反射與眩光。

明基教育觸控互動顯示器搭載獨家書寫軟體EZWrite，支援多人多點書寫協作，包括MS Office 存取、智慧手寫辨識功能、分組競賽、計算機、畫面影像錄製等互動式工具。無線投影軟體Instashare，可跨裝置（Windows、Chrome OS、macOS、iOS and Android）傳輸，老師不再因設備位置而侷限走動範圍，和學生互動討論更容易。

明基體貼智慧教室資訊管理者，結合雲端伺服器與區域網路，資訊管理者只需運用 DMS + MDA 一鍵同步，多螢幕管理系統，便能遠端遙控安裝和更新檔案程式，輕鬆管理所有互動顯示器，減少人員巡視及維護成本。