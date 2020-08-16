世達攜明基逐鹿 打造「門市管家」

為減少接觸與感染風險、可視化的遠距管理機能，已成為後疫情時代連鎖門店最重要的數位轉型基礎建設。佳世達攜手明基逐鹿打造連鎖門店AI應用服務提升解決方案，將多項功能整合成一個有如門市管家的「智能互聯監控平台」，為企業打造決策全景視野，提升管理維度。

智能互聯監控平台，可從店外人流、來店顧客資訊、店內環境監控等，所有資訊透過一個決策儀表板（dashboard）清楚呈現。另外，線上輿情和顧客數位足跡等分析，讓企業決策從平面的報表，進階為360度全景監測，透過數據掃描與分析，找到精準行銷、降低成本、提升收益的可能，現更已導入知名連鎖集團。

佳世達智能方案事業群總經理李昌鴻表示，佳世達具備紮實的軟硬體整合實力，為企業提供全方位的AIoT解決方案。

在此整合的大平台上，具有「AI數據分析引擎」、「營運績效智能分析」、「人力資源配置活化」、「自助服務看板優化」、「智能視覺影像分析」、「環境品質互連監控」六大特色，協助連鎖門店總部可透過整合的大平台，提升決策效能。

AI影像識別技術，能精準計算出店外人流與入店人次。消費者入店後，再結合POS機內的數據，讓門店與企業總部直接掌握銷售狀況。藉由店內的環境與能源監控功能，當用餐環境出現油煙異味或不舒適的狀況，便會立即通報現場人員處理，透過智慧電表連結電煎檯與製冰機等大型耗電設備，讓門店與企業總部，清楚掌握門店能源耗損狀況，異常時段的異常用量也會預警告示、通知處理，為企業把關最大宗的電費支出。

「連鎖門店AI應用服務提升解決方案」除了整合大數據提升服務品質，還與新創公司睿捷大數據合作，導入「線上輿情監測」與「數位足跡」，勾勒出消費者最真實的生活態樣。