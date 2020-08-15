美中衝突若惡化 面板產業鏈及採購策略恐調整

美中衝突由貿易轉向科技，美國制裁華為後，再針對智慧手機等手持裝置常使用的微信、抖音開刀。產業分析師認為，面板產業鏈因美中衝突重組的機率不大，但若衝突惡化，恐影響品牌商採購策略，造成市場生態改變。

經濟預測及商業諮詢機構OMDIA資深研究總監謝勤益表示，目前還看不到美國制裁華為、微信對面板產業有太大影響，但因華為高階手機採用海思晶片，若無法取得海思晶片，只能轉為生產中低階手機，並改採高通、聯發科的晶片，搭配中國大陸面板廠京東方的柔性有機發光二極體（OLED）面板。

謝勤益分析，華為拿不到海思晶片的情況下，雖然讓高階手機變成中低階手機，但為了吸引消費者，採用柔性OLED面板，取代現有中低階手機以液晶面板為主的做法，盼能讓消費者覺得物超所值。

他認為，華為把原本鎖定高階手機的OLED面板轉到中低階手機市場，在中國京東方的柔性OLED面板大量生產搶市的情況下，也恐將衝擊OLED面板價格。

換個角度來看，他直言，面板屬於硬體、美國制裁的微信、抖音屬於軟體，美國似乎沒太注意中國大陸面板廠，因為中國液晶面板的全球市占率已達7成，美國家庭家電產品使用的面板幾乎多少都有「中國製造」，美國現階段並沒有防堵中國面板的動作。

他說，全球面板的生產基地集中在亞洲，尤其是中國大陸，僅以韓國或台灣的液晶面板產能並無法供應美國市場需求，而美國因未建構本土的面板供應鏈，勢必要用到中國面板；原本最受矚目的美國本土面板建廠計畫，就是鴻海集團先前規劃的美國威斯康辛州10.5代面板廠，但鴻海集團已經改弦易轍，不在當地蓋面板廠。

因此，面板產業鏈短時間不會大幅重組，中國大陸的OLED面板市占率可望提升，當地的本土面板廠整併則已是進行式。因韓國三星顯示器將退出液晶面板市場，或許將蘇州廠賣給中國大陸面板廠華星光電，華星光電與中電熊貓的整併傳聞也甚囂塵上。

國際數據資訊公司（IDC）資深市場分析師陳建助表示，最近傳出美國禁止使用微信的消費電子產品在美販售，目前對面板產業影響不大；但若美中衝突進一步升溫，也有可能打破品牌商的採購布局，進軍美國市場的品牌商有機會增加採購搭配台灣面板的商品。

陳建助指出，若廠商要迎合美國的政策，必須做到面板搭配零組件都不在中國生產，才比較能符合美國的想法，但以目前台廠生產面板前段製程在台灣、後段面板模組製程及產品組裝多在中國廠進行的情況下，要改變生產模式並不容易。