能呈現全面螢幕 升降鏡頭手機為何退流行？

蘋果(Apple) iPhone 向來是帶領手機設計潮流的品牌，但是他們在 2017 年推出的 iPhone X 所採用的「瀏海」(TrueDepth相機)設計，卻不被大多數安卓(Android)手機廠接受，反倒催生出不少「挖孔螢幕」、「水滴螢幕」，或者「升降鏡頭」的全新設計。其中，相對於挖孔螢幕、水滴螢幕的做法，升降前鏡頭倒是風靡一陣子後就銷聲匿跡，到底為何這一項技術這麼快就退流行，來看看以下分析。

相對於過往智慧型手機在相機性能、處理器表現上的追求，有鑑於大螢幕的取向不變，提升螢幕占比變成了近幾年品牌手機廠努力的最大目標之一。因此進一步衍生出曲面螢幕、挖孔螢幕、水滴螢幕、瀏海螢幕等變形方案，包含螢幕下指紋辨識技術、前置鏡頭升降技術等，可說也是這一波追求螢幕占比潮流下的時代性產物。相對於其他技術都仍頻繁的被手機廠使用，並且屢有進步，升降鏡頭的解決方案倒是從 2018 年底流行了一年多之後就蹤跡罕見。經過分析，可能影響的因素有幾項：

一、機身重量的追求

因應 5G 到來，為了讓手機具備一定的續航力，加大電池容量是顯而易見的做法。再加上 5G 相關網路模組也比 4G 手機更大，在手機內部空間有限的前提下，手機品牌製造商對於降低重量更是無所不用其極。而由於搭載升降鏡頭設計，機身內部必須要有額外的空間置放可移動的機械模組，再加上不斷放大的相機模組也會侵占有限的手機內部空間，都讓升降鏡頭的存在受到挑戰。

二、要達到IP68水準並不容易

事實上，推出升降鏡頭手機的廠商，都不會特別點出手機的防水防塵等級。這一點在前三、四年來說，還算可行，不過僅幾年來強調手機的保固、整體性，還有防水防塵性能可說是標準配備。而若手機搭載升降式鏡頭，會讓實現防水防塵性能變得更為困難。在防水防塵性能對於部分手機廠商，或者消費者來說是一大看點的前提下，升降鏡頭勢必成為被犧牲的角色。

三、帶來額外維修上的困難

升降鏡頭設計，對於手機廠商來說，增加了一定的故障率與維修成本，雖然經過測試，升降鏡頭的方案故障率並不是特別高，但對於需要持續提供售後服務的業者來說，也是不可避免的成本因素。

從目前已經有不少廠商在研究螢幕下鏡頭方案來看，可以看出無論是水滴螢幕、挖孔螢幕，或是瀏海螢幕的做法，以及升降前鏡頭，都只是手機在發展過程中的權宜之計，並非最佳解決方案。在最終最好的解決方案沒有誕生之前，很可惜升降鏡頭對比其他解決方案來說，是更快被淘汰的選擇，並不是它本質上不好用，但相對其他方案來說，很顯然其他解決方法更受品牌廠的青睞。只能說，升降鏡頭雖有優點，但對比其他方案來說，可惜缺點也比較明顯。如果你是喜歡升降鏡頭方案的使用者，也只能哀嘆它只能成為時代性的產物。

（中時電子報 黃慧雯）