觀察美殖利率變化 聯發科仍是護國神山

QE是寬鬆量化政策，也就是FED向銀行體系買債券丟出資金，使銀行資金氾濫但手中債券大幅減少，因美國實施陶德-法蘭克法案及伏克爾法案，因此銀行放款保守，貨幣供給量M2低僅3-4%，銀行體系資金多流向高科技及創新產業，也造就尖牙股競爭力大增及股價大漲。但貨幣供給量M2在七月跳高大增至23.5%，主要是這次疫情財政部大量發債救市，撒出2.2兆美元刺激景氣，加上FED也端出2.2兆美元的貨幣刺激並提供五兆美元的貸款額度給銀行，促使過去丟出資金僅在銀行體系打轉，這次跨出銀行體系真正流向老百姓及需要資金的企業。

但這些資金有做積極消費及實質資本支出投資嗎？答案應是沒大量投資及消費，首先看貨幣流通速度，2018年第二季約還有1.455，但2020年第一季沿路降至1.347，第二季僅剩1.097，明顯缺乏流通性。第二是儲蓄率自疫情前約8%升至第二季約20%。第三是個人消費支出在第二季是年增0.6%，創2015年第四季以來最低增幅。

資金明顯流向投機商品如股市及黃金等，以黃金為例，主要來自投機的黃金ETF需求顯著增加，2019年增加426.4%，2020年第一季增至594.5%，當季全球黃金需求較強，供需缺口達28.7噸。全球最大黃金ETF指數基金GLD持有的實體黃金已上升至1258公噸，比俄羅斯央行934公噸、日本央行765噸、瑞士央行1040噸、印度央行557噸持有的黃金儲備還要多。

預估美股資金行情持續

所以金融市場蓬勃發展，何時是行情的轉折點？要看美國實質利率變化，若還是欲振乏力維持低檔，表示景氣展望低迷，未來會再撒錢救市機率大，法人普遍認為FED的資產負債表會從現在的6.8兆美元增至8-10兆美元，加上政府救市方案會一波波推出，估計美股資金行情持續。因此爾後股市走勢觀察美債券殖利率變化，若仍是趨跌格局，美股易漲難跌，若是殖利率走高，則股市易跌難漲。

台、美將聯手打造5G商機，工業局與思科合作，攜手建立台灣網通設備廠，打造全台首座5G開放網路檢測平台，估計白牌網通設備有兆元商機。過去在3G、4G時代電信商建置基站，須向傳統電信設備廠商如諾基亞、易利信、華為、中興等購買，但5G時代開放網路架構出現後，可藉由雲端化、虛擬化技術，採購白牌標準化設備來降低成本。日本樂天電信於2020/4/8正式推出5G網路，就是採用ORAN架構(開放式無線電接取網路)，估計成本可大降約40%。

5G因高頻率、低延遲等特性，可採開放式，不必被傳統電信設備商綁住，樂天電信因而有能力推每月約830元台幣4G上網吃到飽方案，遠少於NTT DOCOMO約1940元台幣、軟銀約2080元及KDDI約2130元。所以工業局打造全台5G開放網路檢測平台，預估將投入700~800億元，對參與5G開放網路檢測平台商如智邦、明泰、智易、亞旭、中磊等有利。

這次疫情帶來最大改變，遠端會議、遠端教學將蔚為風潮，但網路塞車、故障頻仍，常常會造成YouTube、Netflix降流量(也降低解析度)，遊戲機網路如任天堂運作不穩定，以及遠端會議軟體Zoom、微軟Team當機等。傳統電信設備如諾基亞、易利信、華為、中興、三星等很封閉，但現在亞馬遜、臉書、谷歌、微軟等網路大廠因自身擁有很強的網路管理能力，且因採購量大，現已多直接向台灣白牌伺服器及網通製造商下單，這種白牌伺服器商機就是ORAN架構。現在就是要複製過去台灣在白牌伺服器市場的成功經驗，讓台灣業者能切入難以進入的電信設備市場，對白牌網通廠商如智邦、金像電等有利。

手機配備潛望式鏡頭成趨勢

護國神山聯發科目前仍是攻城掠地，本來手機AP市佔率高通約33.4%、聯發科24.6%、三星14.1%、海思20%，但第二季中國AP市占率聯發科已達38.3%，多於高通的37.8%、海思的21.8%。過去手機鏡頭拚畫素如一億畫素以上，但解析度已是非常夠用。現在是拚拉長拍攝焦距，也就是在拚潛望式鏡頭，中階機型採用潛望式鏡頭如華為中階Nova及榮耀30、vivo X50、小米10都已搭載，潛望式鏡頭已不再專屬於旗艦機配備。

潛望鏡式變焦鏡頭俗稱內變焦鏡頭，由於光學變焦是在機身內部完成，無需額外安裝鏡頭筒，也避免灰塵被吸入鏡頭內，且也解決外變焦鏡頭伸出機身導致碰撞的疑慮，也可解決鏡頭凸出問題。亞光是華為潛望鏡稜鏡的供應商之一，擁有製造玻璃鏡片的能力，十年磨劍就是在等潛望式鏡頭商機，預期2020年潛望式鏡頭出貨量年增率為483%。

（連乾文）

文章來源：理財周刊

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