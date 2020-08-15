上半年營收年增50％ 穩懋如何逆風高飛？

今年上半年營收年增50％、EPS年增238％，穩懋業績如吞大補丸。6月底還啟動擴產計畫，是什麼樣的趨勢發展，讓穩懋對前景高度樂觀？

面對新冠肺炎疫情衝擊，穩懋仍繳出今年上半年營收121.19九億元、年成長50％的佳績。展望第3季穩懋仍自信持續成長，同時透露擴產計畫將在第3季底前完成。

穩懋能對未來充滿信心，關鍵在於抓住兩大趨勢碰撞出的機會，也就是5G與美中貿易戰。拓墣產業研究院分析師王尊民解釋，5G發展讓砷化鎵需求激增，而貿易戰則讓台廠抓緊中國市場的機會。

先從5G看起，王尊民指出砷化鎵的成長動能，仍是以手機為主，原因在於以砷化鎵生產的PA（功率放大器）晶片。PA晶片作為手機接收各頻段訊號的元件，進入5G時代後手機用量倍增，「4G手機大約有五到七個PA元件，但5G手機大約有十到十四個這麼多。」

5G手機PA元件 用量倍增

摩根士丹利研究報告提到，中國5G手機的持續增加，特別是出現售價不到人民幣1500元的機種，可望加速5G手機的普及度。除此之外，該報告也提到蘋果正在準備5G版本的iPhone，5G手機的數量持續放大。

但僅僅是5G需求的正向發展，能讓穩懋董事長陳進財樂觀表態，在六月股東常會上就表明第三季優於第二季嗎？事實上，穩懋的正向發展，背後少不了美中貿易戰的推波助瀾。王尊民分析，這背後存在製程技術差距，以及中國去美化的因素。

「中國廠商裡面只有幾家可以做PA，但做得好的又沒有幾家。」王尊民以中國指標廠商三安光電為例，在製程技術上仍不如穩懋等台灣廠商。由於PA的效能直接影響手機連接網路的能力，因此對中國手機業者而言，在地PA廠商未能成為首選。

中國去美化 助攻台廠接單

中國5G手機成長的需求，加上去美化導致PA供應上的不足，在無法靠當地廠商滿足需求的情況下，其中，擁有全球最大砷化鎵晶圓代工產能的穩懋，受惠最為顯著。6月29日的穩懋董事會，通過向帆宣購入3.76億元廠務設備與工程的擴產計畫，正是看到中國猛烈的5G手機發展需求。

手機之外，小型基地台也成為穩懋的發展重心之一。除了PA，另一個砷化鎵的應用VSCEL（垂直共振腔面射型雷射），也是驅動穩懋成長的動能之一。這個具備量測距離能力的技術，可望從手機前鏡頭的生物辨識，延伸為手機後鏡頭強化景深表現的功能。

華為禁令影響 應不如想像

當然，穩懋強勁的成長中，也存在華為禁令的潛在風險。里昂證券先前指出華為對穩懋的營收貢獻約20％，外界擔心在美國商務部禁令持續下，穩懋將因為9月14日後無法再接華為訂單，而出現營收缺口。

對此凱基投顧資深協理林祐熙認為，目前美國商務部的禁令規範仍不夠明確，對於穩懋是否能在9月14日後繼續接華為訂單，還無法定論。但他指出，一旦華為因為受限於美國禁令、無法在海外市場銷售手機，「海外的市場被三星、蘋果分掉，他們還是會在穩懋下單。」這意味著，即便是禁令真的導致穩懋無法出貨給華為，三星、蘋果補上的訂單，「對穩懋而言，只是客戶重新洗牌而已。」

穩懋發言人曾經洲也提到，華為禁令的變化，對穩懋長期的發展而言影響不大。「可以說，全球九成的設計公司都在我們這邊下單。」只要5G手機出貨量持續，擁有多元客戶組成的穩懋，即便失去華為也不會出現營收劇烈變化。「到目前為止，我們也沒有看到Tier 1手機廠，有通過（中國砷化鎵廠商）認證的消息，」保持砷化鎵領域技術的絕對領先，以及全球最大的砷化鎵晶圓代工產能，曾經洲認為不論有多少競爭對手進來，「我們都有最好的位置。」

文章來源：今周刊

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