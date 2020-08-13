和碩、鎧勝-KY於13日連袂宣布，和碩將以每股87.5元，現金收購鎧勝流通在外股權，溢價幅度21.4％，鎧勝將成為和碩100％持股的子公司並下市，收購規模上看145億元。

面對外界普遍認為合併完成後，鎧勝與陸廠立訊各種合作的空間無限，和碩副董事長兼鎧勝董事長程建中對此表示，競合空間無所不在，「沒有排除這個（合作）可能」。

和碩兩個月前啟動這樁併購案，和碩將成立100％子公司，與鎧勝進行反向三角合併，以每股87.5元現金收購鎧勝流通在外40％股權，以董事會決議之前10個交易日計算，溢價幅度達21.4％（若以12日收盤價換算，溢價幅度約15.8％），和碩、鎧勝將於9月30日召開股東臨時會，通過相關議案，合併基準日暫訂為2021年2月26日。

和碩董事長童子賢、程建中、和碩執行長廖賜政13日在記者會中表示，隨著時間演進，合併所需要的條件浮上檯面，鎧勝的新業務發展，對資金、模組技術的需求上升，這部分是和碩強項，而母公司和碩在機構件的佈局不完整，以前和碩都是以塑膠機構件為主，但是在IoT、汽車都紛紛改用金屬機構件趨勢下，合併鎧勝不僅可以補足和碩這一塊，和碩赴中國大陸以外地區擴廠，如果要帶上鎧勝，還得等鎧勝開董事會、彈性與效率很差，讓和碩很難面對客戶，跟鎧勝是一家人之後，便可「一句話說走就走」。

供應鏈聽聞併購價位時，認為鎧勝過去兩年虧損、每股淨值不到70元，卻要以溢價超過二成的幅度買回鎧勝的股份，「這對和碩的股東很不公平！」對此程建中表示，鎧勝與和碩合併就是為了追求下一個階段能更好，如果鎧勝無法擺脫過去兩年的泥沼，不論一股多少錢合併都沒有意義。

另外，市場多看好鎧勝私有化之後變得單純、可攻可守，重新精實美化以後，與立訊之間的合作空間反而變得更大，程建中表示，供應鏈除了競爭之外，更多的是上下游關係，不需要只用敵我關係來解讀，只要天時地利人和條件配合、對經營有幫助，「沒有排除這個可能」。

鎧勝資本額為42.05億元，至第二季底為止，帳上現金159.76億元，未分配盈餘達50.52億元；鎧勝第二季在營收大幅成長之下，單季轉虧為盈，歸屬母公司淨利達7.83億元，每股盈餘1.87元，寫下11季以來新高紀錄，惟上半年仍虧損5.22億元，每股淨損1.24元。

另外，和碩13日公告將斥資1億美元、相當於29.4億元新台幣，在大陸成立世碩投資，於外商被允許領域進行投資，和碩董事長童子賢表示，世碩投資是和碩響應蘇州當地的產業管理機構的倡議而成立，不過投資領域、標的他並未進一步說明。