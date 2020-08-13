打臉郭明錤 玉晶光否認7P鏡頭品質有瑕疵

知名蘋果分析師郭明錤表示，蘋果相機鏡頭供應商玉晶光電發現，定位於低階5.4英寸和6.1英寸iPhone 12機型的廣角相機鏡頭存在塗層開裂的問題。郭明錤指出，該問題不太可能對iPhone 12的出貨時間表產生影響。

根據DigiTimes報導，供應商玉晶光電稍後駁斥了這一報導，堅稱其生產仍在運行，沒有出現問題，客戶的需求也依然正常。無論如何，蘋果還有大立光電作為iPhone 12機型的相機鏡頭供應商，所以一般不會出現重大影響。

蘋果預計今年將發佈四款iPhone 12新機，配備5G和 OLED顯示螢幕。iPhone 12系列將提供5.4英寸和6.1英寸螢幕尺寸，而 iPhone 12 Pro系列將提供6.1 英寸和 6.7英寸螢幕尺寸。

雖然新iPhone通常在9月底開始發貨，但蘋果最近表示，今年iPhone將在「幾周後」供應。預計今年iPhone 12系列產量達8000萬部，採用5奈米的A14晶片。

郭明錤在8月7日出具報告指出，玉晶光出貨iPhone 12低階7P廣角鏡頭供應比重，恐因出貨遞延而低於市場預估，即便玉晶光能解決品質，若欲維持供應比重，玉晶光則需砍價約30%，不利玉晶光毛利率。

文章來源：DigiTimes



（中時新聞網 趙永紝）