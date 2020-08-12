這企業法說爆超大驚奇 台股好戲在後頭

周三下午是鴻海法說會，也是全市場關注的焦點，而這場在下午3點舉辦的法說會，揭露非常重要的3大點！我認為，這3點可能左右接下來台股的方向。

第1點是產品組合，受到疫情影響，蘋果新手機的推出勢必會遞延，而鴻海身為供應商，一定會受影響，公司也預期第三季營收會因此年減雙位數百分比，但我要強調，蘋果新手機只是出貨遞延，而非需求不見，第三季減少的營收，也會反映在第四季，而鴻海也持續多元化佈局，去年佔營收約30%CSP伺服器，下半年成長動能也將超越上半年。

第2點，也是近期的熱門話題，那就是立訊會不會搶走鴻海飯碗呢？董事長劉揚偉認為，這樣的良性競爭，是產業進步的原動力，並樂觀的說，只要鴻海持續努力，對手會發現，鴻海世界第一的位置並沒那麼容易取得，而我認為，以鴻海全球化布局跟垂直整合的優勢，短時間內立訊還不至於能威脅鴻海。

而最後的第3點，毛利率！就是毛利率！

鴻海第二季營收季成長21%，符合公司上季法說會所說會超過15%，而單季EPS高達1.65元，跟法人預估的1~1.3元左右相比，更是高出不少。其中原因就是毛利率高達5.9%，比去年5.31%優異，可說是非常亮眼的財報。

董事長也釋出更積極的正面展望，那就是明年的毛利率，將努力衝刺到7%，而毛利率能這樣在「老虎嘴上拔毛」，靠的當然就是更好的垂直整合跟更好的議價能力，才能這樣拔毛嘛！大家也知道，以往台灣的電子代工業，都被說「毛三到四」，但鴻海今年已經有機會來到6%，甚至明年挑戰7%囉！

股價部分，七月以來，鴻海的走勢，相對大盤而言是比較落後的，甚至有人形容是「綠海」，但是鴻海七月營收相當亮眼，是歷年同期新高，今天法說會也釋出正面展望，我認為，接下來股價有機會上攻，也有機會帶動大盤一起轉強喔！

（本文作者為摩爾投顧投資長郭哲榮）

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（中時新聞網 吳美觀）