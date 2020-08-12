ARM聯合創辦人：若被輝達收購 將是場災難

軟銀正在尋求出售2016年320億美元收購的晶片設計公司ARM，以獲得資金償還不斷增加的債務，安撫不安投資者的情緒，晶片廠商輝達則是正在同軟銀洽談收購，外媒稱其是唯一一家同軟銀展開實質性談判的公司。

雖然目前收購還未有最終定論，兩家公司還在進行談判，但已有不少人對這一交易發表他們的看法，很多人認為被輝達收購是一筆很好的交易，不過也有人反對被輝達收購，認為可能會損害整個行業。

反對被輝達收購的人中，就包括了ARM的聯合創辦人赫爾曼·豪瑟（HermannHauser），在接受英國廣播公司(BBC)的採訪時，他明確表示反對輝達收購ARM，他也認為這一交易最終不會獲得通過。

赫爾曼·豪瑟還認為，如果ARM被輝達收購，將是一場災難，將會損害ARM的中立性和滿足多家不同公司和供應商需求的能力。

ARM總部位於英國劍橋，是全球著名的晶片架構設計商，客戶包括了英特爾、輝達、蘋果、高通、三星等眾多廠商，蘋果的A系列處理器，採用的就是ARM架構。

赫爾曼·豪瑟在接受採訪時表示，ARM業務模式中很重要的一點就是可以將技術賣給任何需要的公司，賣給軟銀的一個可取之處就是軟銀不是一家晶片公司，保持了ARM的中立。ARM架構的許可方中，大部分都是輝達的競爭對手，如果被輝達收購，他們自然就會尋找ARM的替代品。

在採訪中，赫爾曼·豪瑟還表示，軟銀因為資金方面的需求而有興趣出售ARM，是英國將這一家創立於劍橋的公司帶回家並上市的一個機會。

文章來源：BBC

（中時新聞網 趙永紝）

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