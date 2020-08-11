友訊新總座出爐 陳瑋駿接任

友訊經營權大戰告一段落，完成攘外大業的友訊也著手安內，11日經董事會通過新任總經理及財務長任命案，總經理一職由前博通台灣區總經理陳瑋駿接任，財務長則由陳宜接任，懸缺已久的兩大安內大將終告出爐。

友訊因陷入股權之爭，無遐他顧，總經理及財務長自去年辭職以後一直懸缺未決，如今公司派改由台鋼集團及友訊改革派擔綱，為健全公司治理，友訊新經營團隊也著手為總經理及財務長補缺。

據悉新接任友訊總座的陳瑋駿原為博通台灣區總經理，也曾在正文及英特爾任職過，擁有逾20年的網通經歷。

除了通過新的人事任命案外，11日的董事會亦授權董事長李中旺全權處理友訊集團（友茂、友佳）持有的明泰股權，預計交易股數千8800餘萬股，目前交易對象跟交易金額尚未拍板，將留待簽約確認後對外公告。

雖然友訊並未表態接手人選，不過，因同日佳世達也對外公告，表示明泰公司董事李中旺已於109年7月底分別對佳世達提出邀約提議將其持有之全數明泰公司普通股出售予本公司，不排除友訊公告的交易對象就是佳世達。

佳世達於公告中表示，經參酌友訊公司及李中旺之邀約，於11日董事會中決議通過授權佳世達董事長陳其宏在不超過95,000張的額度內，與友訊公司及李中旺先生協商，以直接或間接方式向友訊公司及李中旺取得明泰公司普通股股份，預計投資後，佳世達及佳世達子公司對明泰公司之綜合持股將達到327,220,668股，持股比例也將增加至60.3％。