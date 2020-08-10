美封殺微信 分析師悲觀預測IPhone銷量下滑

對於蘋果（Apple）而言，中國大陸早已成為蘋果最大市場，讓當地產品銷量對於蘋果來說至關重要。但即便想要努力衝刺，卻難擋政治力量的影響。由於美國政府封殺微信（在台稱之為WeChat），天風國際分析師郭明錤預測，最慘可能讓iPhone銷量下滑3成，對蘋果而言帶來巨大衝擊。

天風國際的微信公眾號，日前刊出分析師郭明錤的蘋果研究報告，闡述美國政府封殺微信對於iPhone出貨影響的預估，並且建議減持特定股票。郭明錤指出，美國政府封殺微信，蘋果產品中受衝擊最大的就是iPhone。

報告內容指出，美國總統川普（Donald Trump）在8月6日簽署行政命令。其中包含禁制美國企業與中國大陸應用程式微信有業務往來，並將在45天後生效。這意味著蘋果可能被迫從Apple Store移除微信App。因為蘋果曾經在印度App Store移除微信App，曾有前例，因此若美國政府要求蘋果這麼做，也不令人感到意外。但由於行政命令沒有明確定義封殺範圍，可能對於蘋果來說的影響程度也不一。

天風國際提出兩方面預測，樂觀預期如果僅在美國地區App Store移除微信，主要是對美國地區微信用戶造成影響，預計將讓iPhone銷量因此下滑3~6%；其餘AirPods、iPad、Apple Watch、Mac等蘋果產品的年出貨量下修程度則低於3%。

但若是悲觀預期蘋果可能被要求在全球業務範圍內移除微信，因為微信在中國大陸地區整合傳訊、支付、電子商務、社交、新聞閱讀等功能，預計將讓蘋果的硬體產品在中國大陸地區的銷量顯著下滑，其中iPhone受影響最深，年出貨量將因此下修25~30%；其餘AirPods、iPad、Apple Watch、Mac等蘋果產品的年出貨量下修程度則約有15~20%。

美國政府的封殺令，不僅對於蘋果將帶來影響，也可能迫使Google下架微信（可能也包含先前的TikTok），但由於Google Play Store並沒有在中國大陸提供服務。封殺中國大陸應用程式的行政命令，對蘋果的衝擊相對來說更大。

(中時新聞網 黃慧雯)