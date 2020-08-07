富采投控大咖雲集 晶電、友達、隆達入列

晶電（2448）、隆達（3698）7日召開股東常會，通過換股案，並選第一任董監事，晶電董事長李秉傑、友達董事長彭（又又）浪、隆達董事長蘇峰正全部入列董事會，董事成員涵蓋LED晶片廠、LED封裝廠以及面板廠大咖，未來在Mini LED、Micro LED領域將分進合擊，各自分工，減少重複投資。

富采投控的董事成員名單中，可說是電子業大老眾星雲集，晶電合計取得三席，友達、隆達各自取得一席，而另一隆達大股東科銳（CREE）則未進入董事會，這份董事名單已經涵蓋台灣顯示器產業上中游菁英，也堪稱LED產業最大規模的整合行動。

看得出來台灣廠商在顯示器產業尋求敗部復活的企圖。富采投控預計10月20日簡易上市，晶電、隆達則同日下市，掛牌資本額68.6億元。

集邦科技研究協理儲于超表示，隨著Mini LED晶片尺寸縮小，LED晶片會有效率衰減問題，台灣在LED晶片處理上，進入Micro LED之後有領先優勢；但是就Mini LED而言，三安光電也有不錯效能，惟晶電在專利上勝出，沒有侵權疑慮的晶片，吸引蘋果電腦獨鍾晶電，晶電也幾乎是唯一沒有侵權疑慮的LED晶片供應商。

蘋果是透過晶電與豐田合成（Toyota Gosei）合資公司豐晶光電下單給晶電，晶電預計今年9月底之前備妥相關產能，根據集邦科技推估，蘋果明年導入筆電、平板的Mini LED背光約當100～200萬台，滲透率有多少？一切端看蘋果的定價策略，原則上蘋果的中尺寸產品將優先導入。