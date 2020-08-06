網路遊戲業績讚 鈊象上半年賺逾兩個股本

遊戲股王鈊象 （3293）旗下網路遊戲業績暢旺，帶動營運向上攀升，6日公布第二季與上半年獲利表現，第二季單季營收19.58億元，較去年同期大增69.8％。單季每股稅後盈餘達11.02元，再賺逾一個股本，也優於去年同期的6.47元。

累計鈊象今年上半年營收達38.52億元，較為去年同期21.29億元大增80.9％，上半年每股稅後盈餘達22.26元，優於去年同期的11.01元。統計今年上半年、第二季營收、獲利都寫下歷史新高紀錄。

鈊象看好全球博弈市場發展，以及旗下網路遊戲成長，未來仍相當有發展空間。受惠營運向上，鈊象7月營收首度站穩7億元大關，達7.54億元，較上月成長10.7％，較去年同期則大幅成長50.2％，改寫單月歷史新高。累計今年前7個月，鈊象營收達46.06億元，較去年同期增加75.07％。

營收獲利表現亮眼帶動下，鈊象不畏外資連續7日賣超，6日開盤即帶量強漲逾7％至813元，飛過月線，惟盤中漲幅收斂，收盤時漲幅2.12％，達772元。

鈊象7月營收達7.54億元，較上月成長10.7％，較去年同期則大幅成長50.2％。累計今年前7個月，鈊象營收達46.06億元，較去年同期增加75.07％。

近年來鈊象積極調整旗下產品組合，過去線上遊戲尚未興起時，遊戲機台佔65％，網路遊戲僅35％，但這樣的狀況已不復見。近三～四年來，鈊象加強旗下行動網路遊戲的開發與運營，以最新的數字來看，目前鈊象旗下網路遊戲、商用遊戲機的營收占比分別為93％與7％，其中網路遊戲部分，又以六大手機遊戲《金猴爺》、《明星三缺一》、《金好運》、《滿貫大亨》、《海王寶藏》和《金虎爺》為主要營運動能。

展望下半年，法人表示，鈊象下半年主要營運動能仍然來自旗下六大行動遊戲平台，看好棋牌類、老虎機等遊戲未來成長性大，同時也將利用社群機制吸引年輕族群，並透過AI大數據分析刺激玩家消費。法人看好，鈊象下半年營運樂觀，未來三～五年成長動能沒問題。

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