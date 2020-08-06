15秒的世界 Z世代上了抖音的癮

「給我15秒，我給你全世界」，抖音摘下2020年社群平台后冠，擁有「20歲以上的人不太懂」的熱門，但超魔的演算法讓Z世代也發抖，也創造出「另一個世界」的社交模式。

當社群平台臉書（Facebook Inc.）被定位給40歲以上族群，而Instagram給20-40歲的使用者，抖音（TikTok）則是為20歲以下網民闢設的秘密國度；這個價值高達100億到300億美元的科技公司不是來自美國矽谷，而是中國北京。

眼看著抖音的用戶即將飆上10億人，陷入2019冠狀病毒（COVID-19，新冠肺炎）疫情慘況的美國政府，面對中美之間不斷推高緊張氣息的新冷戰，也想「有錢自己賺」，總統川普下令中國科技企業字節跳動要把TikTok賣給一家美國公司，否則將禁止它在美國運營。

對矽谷科技公司而言，這是個警訊，TikTok是第一家對準西方市場的中國公司，儘管它最大的用戶群在印度，其次才是中國和美國。

科技工具長江後浪推前浪不奇怪，每隔幾年就有新的應用程式重新定位現代人使用社群媒體的方式，從2005年Myspace、2008年臉書（Facebook），接著2014年的Instagram，曾經Snapchat短暫閃過，2020年迎來TikTok登上社群的寶座；正確來說，TikTok是所謂Z世代年輕人喜愛的熱門社群平台。

Z世代在歐美泛指1990年代中期至2000年前後出生的族群。

TikTok是美國父母們這一年常聽的網路名詞，但它太新了，以至於許多成年人對於TikTok還懂得不多，「難以理解的搞笑」、「看不懂的無厘頭」是中年同溫層的表情語言。

家長們只知道這玩意兒把原本可愛的孩子們變成了外星人，奪走了他們和家人眼神交會的時間並黏在螢幕上，還失去了當學生該有的專注力，「嗯，就跟TikTok15秒影音一樣短暫」是大人們的搖頭。

「嘿，你知道嗎？跟我一起上課的同學在TikTok上有30萬個粉絲，30萬喔！而且有企業贊助喲！」一名18歲大男孩克里斯講起他們高中生涯裡的社區明星，就是校園裡可以面對面說上兩三句話的人。

有追蹤者就有創作者，他的同學們七嘴八舌地貢獻使用心得，「我們需要一點新東西，擺脫臉書、Instagram那些爸媽在的地方，不過社群的概念都差不多，TikTok也不是真的那麼新，會用智慧型手機就可以玩。」

「電視廣告30秒，TikTok影音更短，更抓得住眼睛！」雖然娛樂幽默是TikTok最主流的短影音，教育型、心靈雞湯型和商業導向的內容逐漸增加。

華盛頓郵報（The Washington Post）和國家廣播公司新聞網（NBC）使用TikTok，透過「幕後花絮」展現記者的人格；美國職籃NBA和職業美式足球聯盟NFL用TikTok拉攏年輕粉絲；青少年使用者說：「TikTok厲害的就是，你不用花時間找，東西都自動吐給你了。」

不過，大人們也別小看新世代年輕人對於社群平台的控制力，「我查到TikTok有1,500萬條的人工智慧科技（AI）演算，比Youtube更能讓你黏住」、「我的電腦天才同學說，TikTok會讓人上癮的，沒有自制力的人最好別玩！」

正如美國政治學者歐斯林（Michael Auslin）說的，數學很重要，「人工智慧科技的背後都是數學。」玩不贏的人可能就等著被玩。

8月，進入美國夏天的尾聲，再不到兩週應該要開學，但現在開不開學都一樣，網路已成為大教室，在美國仍看不到實體教室的歷史時刻，大人逐漸對孩子們的網路使用時間鬆綁，何況管不了那些將熟未熟、使用網路比父母輩更厲害的青少年，他們的人際互動存在「另一個世界」。

一位住在美國舊金山灣區的青少年家長觀察，孩子們未來面對真實社會要賺錢自求溫飽的殘酷世界後，就知道抖音扮演了娛樂和暫時逃脫現實的工具，就如同他們的父母用臉書和Instagram暫時喘口氣和維持社交的模式相同。但是政治人物看抖音卻又是「另一個世界」的國與國充滿敵對、算計和利益的複雜交換所使用的棋子。

2020年紅了TikTok，下一個又是什麼？工具推陳出新，只是再一次顛覆人際相處之道和社交模式，甚至有能力扭轉商業獲利契機，甚至國與國之間「永遠的利益」交換，只因社交存在人的基因裡。

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