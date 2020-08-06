TikTok當心了！臉書出招 搶占短影音市場

在TikTok（抖音國際版本）在北美市場遭遇風暴之際，Facebook（臉書）再度出擊。繼在巴西、法國、印度等地率先推出Instagram Reels短影音功能後，進一步擴大在美國等50多國正式上線Instagram Reels，誓言搶下TikTok短影音市場的地位。

Facebook向來不吝於向對手學習，例如他們已經在WhatsApp、Facebook App、Messenger、Instagram中導入已久的Stories（限時動態）功能，就是借鑑Snapchat的創意。如今，他們也無法坐視TikTok的盛行，擴大在全球市場推出Reels短影音功能，並且以整合在Instagram中的形式推出，立基在全球超過10億用戶的根基上，Reels絕對是來勢洶洶。

在TikTok在北美市場遭到打壓，且很可能將被微軟（Microsoft）收購之際，Facebook正式向包含美國在內的50多國正式推出Instagram Reels。用戶打開Instagram 相機，選擇Reels按鈕（類似影片播放的小圖示）後，即可開始創作最長15秒的短影音，在其中使用者可以套用Instagram音樂庫，或是選用自創音樂，並加入AR特效，選定播放速度，且可利用透過倒數功能輕鬆拍攝。

無論使用者是擁有公開或是私密（private）的Instagram帳號，都能使用Reels功能。公開帳戶所分享的Reels會出現在「探索」分頁中，讓其他人也能夠找尋得到、看得到；而私密帳戶的Reels可以僅向追蹤你的人分享，且人們不能使用Reels中你的自創音樂，也不能像沒有追蹤你的人分享你的Reels，安全性更嚴格。

Facebook在TikTok在年輕族群中興起後，就計畫要予以反擊。先是在2018年嘗試推出獨立應用Lesso，但是因為需要自行累積用戶群，發展的結果並不亮眼；之後Facebook學乖了，2019年11月在巴西推出 Reels，就將它放入在Instagram之中，借重Instagram龐大的用戶數來支撐，2020年6月在法國、德國推出後，又接著在印度上線。如今則是在美國在內的50多國一口氣推出。

不僅Facebook有意接下TikTok打下的短影音市場，Snapchat也嘗試在應用中提供用戶加入類似配樂的功能，試圖在TikTok面臨動盪之際，嘗試見縫插針。到底誰能在短影音市場接下TikTok的位置與市場，覬覦者眾多，誰輸誰贏還很難見分曉。

（中時電子報 黃慧雯）

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