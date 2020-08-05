宏碁受疫良多 Q2獲利激增超過一倍

宏碁（2353）受「疫」良多，第二季本業獲利大躍進，毛利率小幅上升至10.9％，營益率更以3.2％創歷史新高，加上轉投資的小金雞們也爭氣，帶動宏碁稅後獲利為11.95億元，季增率高達114％，累積上半年稅後獲利為17.53億元，比去年同期成長57.2％，EPS為0.58元。

第二季由於遠距居家辦公及遠距教學等急性需求，泛歐及泛美區營收展現強勁動能，宏碁表示，第二季來自泛歐區的營收增長力道最大、季增幅高達6成，其次則為泛美區、營收季增幅達35.6％，而在疫情帶動下，第二季筆電營收比首季大增48.4％、顯示器亦有近29％的季增幅，另外，電競筆電、桌機和顯示器的電競全產品線，更比首季激增71％，主攻教育市場的Chromebook季增幅度亦高達75％。

另外，宏碁指出，第二季獲利強勁也與強化多重事業引擎的策略持續發酵有關，轉投資公司包括建碁、展碁、智聯、安碁等第二季獲利均表現出色，其中，建碁（3046）第二季營收雖較去年同期衰退2成多，但單季獲利由虧轉盈、達195.1萬元，稅後每股盈餘0.01元，展碁（6776），展碁也同樣受惠於居家防疫與宅經濟發酵，稅後淨利年增27％、至8,256.3萬元，拉抬稅後每股盈餘站上1.12元的高點，其他如安碁第二季獲利年增24％、智聯服務公司年增88％。

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