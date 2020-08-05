微軟：人工智慧成熟度 台灣企業普遍低

微軟5日發佈《大中華區人工智慧成熟度調查》，報告指出，企業在疫情後對前瞻技術的擴大投資將加速數位轉型，然多數企業仍處在早期試行階段。其中，90％的台灣受訪企業對於人工智慧的關注集中在高階管理層，在執行員工方面關注度只剩10％，顯示AI對於大多數台灣企業來說，還停留在戰略層面，仍未全面普及。

在當前動盪的產業環境下，「科技強度」是企業持續營運關鍵，對於雲端、人工智慧和物聯網等新興技術的投資，不僅促進數位化轉型，更將推動2020年後的IT支出成長。《大中華區人工智慧成熟度調查》為微軟贊助安永聯合會計師事務所，針對中國、台灣、香港與澳門共116間企業員工而進行的調查報告。

報告顯示，72％的大中華區受訪企業相信，人工智慧將在5年內對產業產生深遠影響，特別是醫療健康、金融、資訊通訊科技與媒體及零售等產業。此外，大中華區有70％的企業高階主管表示，人工智慧已經是組織十分重視的議題，卻僅有22％的非管理階層認可此為普遍話題。

此外，報告也指出，大中華區企業的人工智慧成熟度普遍不高，66％的企業仍處在計畫和試行等探索階段。其中，台灣受訪企業在此階段的比例高達70％，但只有不到30％的企業正積極將AI投入流程中使用；而認為自身成熟度高、已能利用人工智慧處理高階任務的台灣企業，則只有5％。

台灣微軟首席營運長何虹指出，疫情導致全球經濟環境變動，94％的勞動人口所屬地區均採取了不同程度的停工措施，迫使傳統企業正視組織數位化的重要性。這次調查涵蓋台灣高科技製造業、大型超商通路等22間台灣企業，結果顯示，儘管台灣具備硬體能力和人才優勢，整體人工智慧成熟度也高於香港、澳門等地區，「但企業高層與員工對人工智慧的關注程度仍存在極大落差。」

何虹表示，企業從經營層到執行層間存在鴻溝，多數企業仍未能將此一技術投入應用的現況，更反映了「AI就緒文化」之於智慧轉型落實的關鍵性。企業決策者應將轉型議題下放基層，協助員工建立相關概念，而如何助力企業將人工智慧從戰略議題轉化為執行項目，是台灣微軟持續努力的方向。

何虹指出，面對疫情過後更加強勁的轉型需求，微軟將偕同政治大學將《AI商學院》課程升級，改版課程除原有的高階主管AI決策課外，更加碼開放所有線上課程作為企業內訓資源，讓基層員工也能完備AI策略規劃與AI準則等思維，全面彌補營運與執行階層間的AI就緒認知差距。

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