扶植半導體供應鏈 美、中競端牛肉

美中貿易戰持續升溫，半導體產業成為地緣政治下兵家必爭之所在，美國全力扶植半導體供應鏈在地化，相繼提出CHIPS法案及AFA法案，補助在美國當地晶圓代工廠及封測廠。中國國務院4日提出針對半導體產業補貼方案，只要在大陸當地設廠營運就可享有免徵或減徵企業所得稅優惠。



美國國會提出的CHIPS及AFA法案將透過提供資金補助，來協助晶圓代工廠或封測廠在美國建立先進製程生產線，台積電可望受惠外，已在美國有營運據點的封測大廠日月光投控及矽晶圓廠環球晶亦可望爭取相關補助。美國此舉是要將先進製程半導體生產鏈留在當地，中國這次提出的免徵或減徵企業所得稅優惠，同樣也是要把半導體生產鏈在地化。



不過，在美國當地設立半導體廠的成本太高，美國提出的補貼法案不可能是永久的補助，台積電雖宣布到美國設立5奈米12吋晶圓廠，仍重申只是意向，是否真正建廠仍要評估美國政府給予的補助內容。



至於在中國設立半導體廠的風險，就在於可能隨時得面臨來自美國的貿易限制。要建立沒有美國晶圓廠設備的生產線，現在來看幾乎不可能，再者，中國官方雖給予企業所得稅減免優惠，但以過去10年在大陸設半導體廠申請稅負減免優惠時綁手綁腳情況來看，要吸引國際大廠同樣不是件簡單的事。



美、中擴大補貼當地半導體產業，說明半導體業已成為地緣政治下各國爭搶的重大利益。業界認為，過去中國成立大基金擴大補貼當地半導體廠，美國一直抱持反對意見，認為這導致不公平的競爭。但美國現為將半導體生產鏈在地化，同樣提出高額補貼法案，這將造成全球各國起而效尤，未來半導體產業的競爭，除廠商之間比誰技術好，還要比背後的國家補貼夠不夠多。



台灣雖然也提出對半導體產業的補貼，但相較於美、中大手筆，台灣政府提出的方案實在太過小家子氣。然而，台灣在全球半導體產業中扮演舉足輕重的角色，擁有全球最大的晶圓代工產能，也是全球最大的封測代工生產重鎮，看著美、中都端出肥美牛肉，若不再拿出夠厚重的補助方案，在商言商，將很難阻擋半導體廠出走到美國或中國設廠投資。