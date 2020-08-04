聯電攻25.8元創16年新高 Q3出貨穩健

晶圓代工廠聯電盤股價走強，最高來到25.8元，上漲8.4%，是2004年6月上旬以來高點。聯電預期第3季晶圓出貨將持平表現。

隨後聯電股價漲幅收斂，盤中來到24.7元，漲3.78%。

聯電日前指出，展望第3季晶片需求依然強勁，預期產能利用率將維持95%高檔水準，晶圓出貨較第2季持平，產品平均售價也將持平，毛利率約20%。

聯電表示，上半年28奈米設計定案較去年明顯增加，第3季將獲得更多新的28奈米產品設計定案，更多運用在4G和5G智慧手機等無線應用產品也將進入量產，將使28奈米客戶更多元化。

美系外資法人日前表示，聯電受惠8吋及12吋晶圓製程需求優於預期，下半年獲利率將走揚；其中聯電8吋晶圓產能吃緊狀況可能持續到今年下半年。

此外28奈米以外的12吋晶圓成熟製程稼動率，有望維持健康水準至下半年，動能來自中低階智慧型手機需求改善、電視需求復甦及藍牙耳機等無線通訊應用需求上升。

聯電第2季營收新台幣443.86億元，季增5%，毛利率23.1%，較第1季攀高3.9個百分點，本業營業利益58.46億元，季增71.2%，業外收益同步好轉，歸屬母公司淨利66.81億元，季增202.7%，創9年多新高，每股純益0.55元。