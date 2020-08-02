中華電反擊 首推三合一資費

出手反擊，中華電信正式推出三網合一匯流新資費。根據中華電信官網最新公告，中華電信近日推出行動＋寬頻上網＋MOD三網合一資費，這是中華電信有始以來第一次推出「三網合一」匯流資費，電信三雄針對行動、有線電視、寬頻上網「匯流」資費，正式開戰。

中華電信董事長謝繼茂日前接受本報專訪時即透露，市場激爭愈來愈激烈，差異化的優勢服務就有必要在適當時機端出來。

5G開台前夕，遠傳攜手中嘉、祭出月繳699元，4G行動上網、網內互打雙飽、中嘉有線電視免收10個月收視費，同時遠傳亦與台灣寬頻（TBC）合作月付999元，收視費及120Mbps寬頻上網全部免費，創下國內行動綁有線電視、及固網寬頻上網「三網合一」史上最低價。

台灣大哥大則在5G開台首日，拋出「申購5G送200Mbps以上光纖上網」，成為5G綁寬頻上網資費第一例。

中華電信擁有超過400萬寬頻上網用戶、長踞市占龍頭地位，面對台灣大、遠傳兩大陣營來勢洶洶，終於祭出行動＋寬頻的「雙網齊上」以及行動＋寬頻＋MOD的「三網齊上」匯流資費，正式出手反擊台灣大聯手凱擘、台固媒體，遠傳結盟中嘉、台灣寬頻。

謝繼茂表示，競業競推匯流資費，當然會影響到中華電信固網寬頻市占，但中華電信的強項就在寬頻上網不管是品質穩定、或者高速都是競業比不上，如果只是單純上網、收發e-mail，網路的穩定性無法凸顯出來，但若是打電玩，連線速度會不會突然減慢，對於電玩族群就是非常重要的事，中華電信長期投資固網寬頻，在網速穩定性方面，深獲電玩族群相當大的評價，未來這會是中華電在高速寬頻上網的主要訴求。

另外一個訴求，謝繼茂說，中華電信將聚焦「三網整合」，中華電信每年花在光纖寬頻的投資都在百億元甚至超過，光纖網路累積投資額超過數千億元。謝繼茂強調，以前競爭還沒有那麼激烈時，大家沒想那麼多，現在市場競爭愈來愈白熱化，差異化的優勢服務就有必要在適當時機端出來。