iPhone 12系列價格再曝光 到底有沒有變貴？

蘋果(Apple)在今年度 Q3 財報會議中終於鬆口，確認今年發表新一代 iPhone 的時間點將會比往年更晚幾週，證實先前的傳聞。而到底蘋果 iPhone 12 系列會否如從先前預測一樣，在支援 5G 的情況下，透過減少盒內配件，成功壓低售價呢？來看看最新爆料吧！

關於 iPhone 12 系列的價格，先前爆料達人之一的 Jon Prosser 曾經在 4 月底的時候率先爆料，他指出 5.4 吋的 iPhone 12 5G版起跳價格將是 649 美元。因為這比 2019 年 iPhone 11 的入手起跳價 699 美元更低，引發了關注。但廣發證券(GF Securities)分析師 Jeff Pu分析師仍認為iPhone 12 5.4吋款式（入門款）預計起跳價格是US$749，不但沒變便宜，還比 iPhone 11 更貴。而最新的爆料則是由近期滿活耀的爆料人 Komiya (@komiya_kj) 提出，他的爆料是 iPhone 12 5.4 吋款式入門價格(64GB)與 iPhone 11(64GB)持平，將是 699 美元。

爆料人目前提供的 iPhone 12 價格預測是：

＊iPhone 12(5.4吋雙鏡頭)：US$699/64GB、US$749/128GB、US$849/256GB

＊iPhone 12 Max(6.1吋雙鏡頭)：US$799/64GB、US$849/128GB、US$949/256GB

＊iPhone 12 Pro(6.1吋三鏡頭)：US$1049/128GB、US$1149/256GB、US$1349/512GB

＊iPhone 12 Pro Max(6.7吋三鏡頭)：US$1149/128GB、US$1249/256GB、US$1449/512GB

將以上價格對比 iPhone 11 系列的實際價格，有幾個值得探討的重點。第一，iPhone 12、iPhone 12 Max 維持 64GB 起跳，但是 iPhone 12 Pro 系列則是由 128GB 起跳。第二、iPhone 12 的價格被預期跟 iPhone 11 一樣。第三、iPhone 12、iPhone 12 Max 不同容量之間的價格差維持與 iPhone 11 系列一致；但是 iPhone 12 Pro 系列不同，2019 年 iPhone 11 Pro 系列不同容量都差(64GB/256GB、256BG/512GB) 200 美元，但是爆料者預測的價格代差距，則是 128GB 與 256GB 僅差 100 美元，256GB與 512 GB 款式之間則是差 200 美元。第四，iPhone 12 價格持平，但是 iPhone 12 Pro、iPhone 12 Pro Max 的入門款價格都比2019年微幅上揚 50 美元，預計是與從 64GB 上升到 128GB 儲存空間有關。將這一項因素納入來計算的話，這樣的價格上調很能令人接受。

不知以上的價格資訊，符合果粉的期待嗎？支援 5G 的 iPhone 預計在 10 月份左右發表，台灣從 iPhone 7 這一代，也就是 2016 年開始，都名列 iPhone 第一波首賣國家之列，今年也預計能延續這項資格，最快有望在 10 月將新 iPhone 送到果粉手中。

（中時電子報 黃慧雯）

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