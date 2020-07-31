聯發科獲利飆高 Q3撐竿跳

聯發科第二季財報出爐，毛利率達43.5％，寫下19季以來新高，獲利達73.10億元，也創下八季以來高點。對於第三季展望，聯發科看好在所有產品線回溫，加上5G智慧手機訂單可望旺到年底情況下，第三季合併營收可望達到825～879億元之間，一舉改寫單季新高表現。

聯發科7月31日召開法說會並公告第二季營運成果，單季合併營收為676.03億元、季增11.1％，較2019年同期成長9.8％，毛利率43.5％、季增0.4個百分點、年增1.6個百分點，每股淨利4.58元。

回顧第二季營運概況，聯發科執行長蔡力行表示，第二季在居家辦公、遠端學習等趨勢下，帶動電源管理IC、WiFi 6出貨暢旺，且各大手機廠牌持續導入5G，激勵5G手機晶片出貨也有不錯表現，合併營收繳出優於預期的表現。

累計聯發科上半年合併營收為1,284.66億元、年成長12.4％，平均毛利率達43.1％、年增1.4個百分點，稅後淨利年增32.2％至131.14億元，創五年以來同期新高，每股淨利8.22元。

進入第三季後，蔡力行預期，公司旗下舉凡5G晶片、電視晶片、遊戲機及特殊應用晶片（ASIC）等全產品線出貨表現可望展現強勁水準，當中5G智慧手機晶片出貨量更優於上半年水準，且將在第三季開始出貨給首個非中國大陸的智慧手機客戶，看好在主流5G機種效應下，5G手機晶片成長動能將延續到年底。

觀察整體5G智慧手機表現，蔡力行指出，2020年全球智慧手機5G出貨量維持1.7～2億部水準，其中大陸市場將占1～1.20億部，而大陸上半年5G市場約出貨4,000萬部，預期大陸下半年5G手機出貨將達6,000～8,000萬部，與上半年相比可望明顯成長。

因此聯發科對於第三季財測，給出合併營收季成長雙位數預估值，可望改寫單季歷史新高水準。聯發科表示，以美元兌新台幣匯率1比29.2計算，第三季營收預估在825～879億元之間、季增幅度約22～30％，毛利率預估落在41.5～44.5％區間，與第二季相比可望持穩。

出售奕力 淡出驅動、觸控IC市場

聯發科宣布旗下驅動IC廠奕力將以總金額1.38億美元（新台幣40.78億元）出售給私募基金東博資本設立的子公司Midus Investments Limited。業界認為，奕力未來可望轉手給其他IC設計廠，同時也象徵聯發科將逐步淡出驅動IC及觸控IC市場。

聯發科7月31日公告，將出售奕力百分之百持股，以總股數約3.44億股、每股0.4美元計算，總交易金額達1.38億美元，買下奕力的為私募基金東博資本設立的子公司Midus Investments Limited。聯發科指出，本奕力出售案包含公司員工及矽智財（IP）等。

據了解，聯發科於2015年以旗下晨星科技共斥資36.6億元收購奕力，由於當時奕力屬驅動IC市場上頗具規模的公司，因此該收購案備受市場關注。業界認為，隨著聯發科出售奕力，同時也象徵聯發科未來將逐步淡出驅動IC及觸控IC市場。

事實上，近期驅動IC市場出現大者恆大態勢，觀察目前驅動IC市場，一共有新思、聯詠、敦泰及矽創等IC設計廠，其中新思於2019年12月將亞洲整合觸控暨驅動IC（TDDI）出售給大陸清芯華創公司，也象徵退出亞洲消費性驅動IC市場。

另外，驅動IC主要競爭廠商僅剩下聯詠、敦泰及矽創，當中在智慧手機TDDI市場最具競爭力的是聯詠、敦泰，當中聯詠在TDDI市場又吃下了約四成市占率，敦泰則占約近三成水準，且敦泰為了強化TDDI技術發展，更在2020年宣布與神盾聯手，開發螢幕下指紋辨識暨TDDI產品線，顯示驅動IC市場開始出現大者恆大狀況。

因此供應鏈認為，雖然奕力擁有聯發科的手機平台強力奧援，不過由於驅動IC及觸控IC市場價格競爭激烈，因此聯發科選擇出售奕力，將資源投注在具有更高獲利能力的5G、資料中心及人工智慧（AI）市場，也是必然的選擇。