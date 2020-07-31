張忠謀跳腳!李登輝戒急用忍 台積電險遭超車

台灣半導體產業走過40年來，在蔣經國時代打下基礎，並在李登輝時代茁壯，台灣晶圓雙雄台積電、聯電也在這時候創立，時至今日，更是為全球科技大廠不可或缺的重要廠商。不過，在當年李登輝「戒急用忍」政策下，台積電謹守政府政策，遲遲無法赴陸投資，台積電創辦人張忠謀更曾說出，嚴厲批判李登輝時代所留下的「戒急用忍」。

早在1998年8月21日，台塑集團創辦人王永慶就對政府戒急用忍政策嚴詞批評，認為政府有些想法相當沒有邏輯，這會導致台商未來沒有競爭力可言。當時台塑集團才受到該政策影響，於廈門投資的「滄海計畫」以失敗告終。

台灣半導體產業逐漸在1990年代無廠半導體急速發展下獲得顯著成長，當時李登輝曾表示，台灣的晶圓代工廠能晚一天去大陸，就晚一天，這樣對台灣來說才是好事。

1997年12月，國家統一委員會召開全體委員會議，時任總統的李登輝先生強調，「戒急用忍」為兩岸交流的基調。圖／本報資料照片

對於謹守政府戒急用忍政策的張忠謀來說，2000年起，美國政府對大陸放鬆半導體設備管制，許多美國廠商陸續前往大陸投資，也對此表現憂心。就在2000年11月28日，宏碁集團董事長施振榮、張忠謀在「新經濟時代中如何創造企業價值」研討會先後對政府呼籲，政府對高科技產業不能再戒急用忍。

張忠謀也在隔年1月29日於「企業全球化經營策略研討會」上，嚴厲批判「戒急用忍」，就算政府是基於國家安全考量而干預廠商投資，但這種不當干預企業決策的作法，會對企業營運造成後遺症，最後將會損及國家經濟發展，也不利國安，並造成後遺症。

此時，聯電已經透過在海外控股、在蘇州的和艦科技，開始進行晶圓代工業務，並於2003年5月正式投產，這對於台積電來說是個巨大衝擊。同時，台積電2000年併購的世大積電，其創辦人張汝京不滿，帶領帶著百餘名的工程師前往大陸，並創辦中芯國際也開始進行晶圓代工業務，不到3、4年，中芯國際就成為全球第三大晶圓代工廠，張汝京也被稱作「中國半導體之父」。

隨著中芯國際一步步逼近，以及聯電不斷擴大在陸生產規模，台積電終於獲得政府同意，於2004年赴上海建立松江廠，並對中芯國際發動訴訟戰，以侵犯專利權與洩漏商業機密為由，最終在2009年底，台積電勝訴，中芯國際判賠2億美元以及中芯國際10%股權。

台積電與聯電之爭，則是在2003年以自主研發製程技術擊敗IBM，創造揚名全球的0.13 微米「銅製程」，由當時資深研發副總蔣尚義、負責先進模組梁孟松所帶領團隊，幫助台積電拉大與競爭對手差距，在發展10多年後，台積電終成擁有全球最好的先進製程、全球市值前10大的純晶圓代工龍頭廠商。

（中時新聞網 呂承哲）