光寶世代交替 宋明峰接董座

光寶宣布世代交替，創辦人兼董事長宋恭源獨子宋明峰接班，即日起接任董事長，現任執行長陳廣中也將在8月1日起交棒給電能事業群執行長邱森彬。

另外，光寶30日法說會也公布第二季與上半年獲利，毛利率、營益率與淨利率三率三升，第二季獲利季增超過1倍、為34.45億元，上半年獲利為50.2億元，年增3成，EPS為2.16元，下半年營運可望優於上半年。

光寶科是台灣電子業第一家上市公司，成立46年來，經營階層已經多次換血，不過，比起同為電源龍頭的台達電創辦人鄭崇華，早在2012年已交棒給長子鄭平與專業經理人、現任董事長海英俊，已經高齡77歲的創辦人宋恭源依然擔任光寶與集團旗下眾多子公司的董事長，去年業界便頻傳宋恭源即將退休，由宋恭源獨子、光寶董事宋明峰接班，不過一直沒有下文。

光寶科在昨日法說會後，突然宣布董事會已經通過高層人事異動案，宋恭源卸下董事長一職、由宋明峰就任董事長，即日起生效，而從2014年起擔任光寶執行長的陳廣中，也將從第一線退下，交棒給負責電源產品的光寶科電能事業群執行長邱森彬，8月1日起生效。

光寶表示，董事會通過最高經營團隊的人事令，經營梯隊年輕化之外，也期望繼續借重資深主管的經驗，宋恭源卸任後將留任董事會及集團董事長，陳廣中卸任副董事長暨總執行長後，仍為光寶科董事、集團副董事長。

對於世代交替，宋恭源表示，光寶是好公司，可是距離卓越還有最後一哩路要走，他的心願是藉由年輕一代接棒，率領光寶走向卓越的企業。

而在第二季財報方面，受惠於疫情帶來的筆電與視訊會議、網路娛樂、遊戲機的需求大增，以及抗疫產品，加上不賺錢的事業單位多已處理完畢，光寶科第二季與上半年都繳出三率三升的成績單，第二季毛利率為19.4％、營益率為8.7％，都創下單季歷史新高，稅後獲利34.45億元，季增119％、年增44％，EPS為1.48元，上半年稅後獲利為50.2億元，比去年同期大增3成，EPS為2.16元，獲利率與每股淨利皆創下同期歷史新高。

中國低價競爭 宋恭源吐苦水

光寶創辦人宋恭源給外界的印象多是話不多，多把對外發言的舞台留給專業經理人，不過昨日宣布世代交替的記者會中，宋恭源罕見地公開對中國企業藉由政府補助、低價競爭的現狀「吐苦水」，並細數最近幾年與中國企業競爭的辛苦之處。

宋恭源表示，交棒給年輕世代已經在光寶董事會裡規劃了好幾年，五年前台灣電子業面臨來自中國電子業的嚴酷競爭，對岸競爭對手利用政府補助，不顧市場秩序、低價競爭，讓台灣電子業多年都在泥沼裡，奇美的創辦人許文龍曾經說，面板商機是「百年難得一見的好機會」，太陽能也曾經大好，甚至是光寶創業的基礎LED，都逃不過中國的低價威脅，這種不公平的競爭，讓光寶退出LED燈、背光，轉進光電半導體，群創、友達都很強，可是在中國面板廠低價競爭下，現在辛苦經營。

宋恭源進一步表示，在中國低價競爭下，光寶如果要永續經營一定得精實聚焦，他與副董事長陳廣中深談、取得董事會的共識後，將兩個事業部（手機相機模組、手機機構件）賣給中國企業，昂寶-KY也從台灣下櫃、規劃轉赴中國上市，因為中國本益比高達60倍，以保護台灣股東，另外，中國挖角很厲害，可是台灣已經不能用發股票留才，因此將敦南併給美國子公司達爾，希望透過美國的力量來對抗中國，閎暉轉型至汽車業，碰上疫情汽車業成「慘」業，因此邀請華新科一起來經營閎暉。

他表示創立光寶46年，只有第一年虧損，45年每年都賺錢，他不僅希望光寶要永續經營，也希望光寶持續壯大，兩年前董事會決議讓年輕一代接棒，讓年輕人代替他、帶領光寶走完成為卓越公司的最後一哩。