台達電Q2賺翻 雙率雙升

台達電（2308）第二季獲利好威猛，在客戶沒砍價、泰達電效率提升與台達電降低成本均有成，以及IA需求轉強下，第二季毛利率、營益率都創下歷史新高，稅後獲利達75.97億元、創下歷史次高，更比首季獲利激增超過2.6倍，EPS為2.92元，上半年EPS為3.72元。



台達電將在30日舉行法說會，由於第二季好的超乎預期，市場關注第三季傳統旺季台達電會旺到什麼地步。



台達電董事會通過第二季財報，台達電第二季營運明顯從首季的疫情衝擊中恢復過來，並且迎接第二季在家工作為NB產業帶來的旺季，第二季營收季增幅度為27％，毛利率高達32.87％，創下歷史新高，營益率亦高達13.11％，也是改寫歷史最高紀錄，第二季稅後獲利為75.97億元，比第一季激增267.5％。



不過，去年第二季台達電因為合併泰達電而帶來一次性帳上業外收入59.6億元，帶動去年第二季獲利以95.29億元、高居歷史最高，也讓台達電第二季獲利僅能屈居歷史次高，若扣除該筆一次性業外收入，台達電第二季獲利也是歷史新高，第二季EPS為2.92元，累積上半年台達電獲利為96.64億元，年減25.2％，EPS為3.72元。



法人表示，第二季適逢因疫情而起的在家工作狂潮，不僅帶動NB相關與伺服器相關電源出貨大增，而且，疫情讓中國供應鏈的最末端一直到5月之後才穩定，NB與伺服器客戶為求能夠順利出貨，第二季幾乎沒有像往年一樣每季要求降價，而本來就是高毛利代表的IA，則在中國口罩工廠、呼吸器工廠興起下，上半年生意很好，泰達電經過整頓後效率也明顯提升，加上台達電降低成本有成，都是帶動第二季毛利率、營益率雙雙創下歷史新高的主因。



台達電30日將舉行線上法說會，說明上半年財報細項，並提出第三季展望。市場多預期，第三季商用NB高峰期已過，但商用NB需求的尾端還在，教育筆電第三季需求量有機會比第二季更強，加上兩大遊戲機業者索尼、微軟，都會在年底推出新世代主機，電源供應器瓦數大增，將可望同步帶動營收與毛利率，以及新款iPhone對被動元件的拉貨需求，都是外界看好台達電第三季旺季表現的主因。