把代工做到極致 台積客製化有258種製程

台積電股價刷新紀錄，護國神「蹟」再度成為市場熱議焦點。專家分析，台積電憑藉3招打造競爭門檻，包括專注代工、龐大資本支出與陪客戶練功，成功拉開與三星距離並大啖蘋果訂單，成為全球最大半導體代工龍頭。

台灣經濟研究院產經資料庫研究員暨產業顧問劉佩真分析，台積電把代工做到極致，不同於筆電代工的「毛三到四」，台積電毛利率可以高達50%，滿足客戶多元、客製化的需求，「台積電有258種製程，480個客戶，9920種產品，這是一般企業很難想像的。」

翻開歷史觀察，早年是英特爾（Intel）掌握全球半導體產業最先進技術，在20年前個人電腦的全盛時期，英特爾出產的微處理器（CPU）稱霸世界。就連半導體業界著名的摩爾定律（Moore’s law），也是由英特爾共同創辦人高登摩爾（Gordon Moore）所提出，被業界奉為重要參考準則。

2012年，台積電的製造研發能力還落後於英特爾與三星，張忠謀當時描述這兩個最可畏的競爭對手，非常有實力，就像「700磅的大猩猩」。

然而，8年後，英特爾卻將代工訂單交給台積電，形同間接肯定台積電能力。

除了專注代工本業，台積電每年維持資本支出規模逾1百億美元，今年法說會說明，原本規劃總規模150至160億美元調升到160至170億美元，透過龐大資本支出購買先進製程設備，藉此拉開與競爭對手差距。

後來隨著智慧手機逐漸普及，手機功能日新月異，客戶對晶片的要求也愈來愈高。工研院產科國際所研究總監楊瑞臨分析，台積電在過去7到10年間，尤其4G時代，其成長技術突破關鍵，非常多由智慧手機晶片客戶所驅動，包括蘋果、高通、聯發科等，透過不斷提升技術，跟著客戶一起「練功」，不知不覺也大幅提升自己的戰力。

相比之下，英特爾沒有大舉投資智慧手機相關應用，後來，英特爾想從個人電腦事業，轉型行動通訊卻也不順利，製程開始出現時間拉長、跟不上的情形。

業界分析，這也跟兩家公司組織文化以及製程的商業模式有關。台積電是純晶圓代工，像開獨立餐廳，完全賣外面客人；英特爾是整合元件製造商（Integrated device manufacturer），比較像家庭餐廳，最主要是讓家裡人覺得好吃。「但是當餐廳愈做愈好、規模愈來愈大時，也會帶動更多好的食材供應商想跟餐廳做生意。」

劉佩真分析，台積電的灘頭堡是搶下大廠蘋果的訂單，2015年，三星雖然早一步開發14奈米震驚業界，但是台積電的16奈米運用在A9處理器的表現、良率卻讓蘋果十分滿意，也促使台積電後來一路吃下蘋果A10到A14處理器的所有訂單。

劉佩真指出，英特爾本來宣布明年第4季量產10奈米，近期又說要延後1年，這也宣告台積電在技術藍圖上實質超越英特爾，無疑是全球半導體業最具影響力的企業。