Q2急單難拉抬 電視面板H1出貨量年減8.4％

集邦科技今天指出，第2季下半季疫情放緩急單湧現，面板廠無法滿足品牌需求，推升電視面板價格上漲，但上半年因產能挪移與疫情影響，電視面板出貨量1億2,905萬片，年減8.4％。

集邦科技分析師陳巧慧指出，隨著疫情於5月開始逐漸穩定，各國陸續解封及美國政府發放補助之際，品牌廠趁勢降價刺激買氣，由於電視面板庫存回補動能快速回升，使第2季電視面板出貨量達6,479萬片，較第1季微幅成長0.8％。

集邦科技統計，上半年電視面板出貨量前3名依序為京東方、華星、群創。中國面板廠京東方為搶食三星顯示器（SDC）退出液晶顯示器（LCD）市場後，釋出顯示器訂單，第2季開始調整8.5代線產品配置，即便電視面板生產量較以往收斂，憑藉著龐大產能優勢，上半年仍能維持電視面板出貨榜首，出貨量2,326萬片，年減14.6％。

華星光電為疫情期間最早復工的面板廠，第1季出貨量也因此創新高，第2季擴大顯示器面板出貨量排擠電視面板產能，及超大尺寸85吋電視面板比重下修，但因6代線產能滿載，上半年出貨量仍較去年同期成長8.3％，達2,130萬片。

群創光電雖在第1季後段模組因疫情嚴峻產能受阻，導致出貨處於低潮，但第2季受惠於宅經濟的需求激增，帶動中小尺寸電視面板需求暢旺，上半年出貨量2,034萬片，較去年同期衰退7.2％。