面板廠露喜色 Q3轉盈在望

LGD上周法說率先報喜，看好下半年營運表現會大幅改善，本周面板廠法說陸續登場，可望釋出樂觀消息。28日中光電舉行法說，30日友達、TPK-KY接棒，第三季面板價格大漲，蘋果供應鏈也進入拉貨旺季，面板供應鏈第三季營運成長可期。



LGD上周公布財報，雖然第二季虧損較第一季擴大、而且連虧六個季度，不過法說會中對於下半年的展望樂觀，IT面板需求持穩，電視面板需求復甦，面板價格走揚，預期營運績效會大幅提升。



7月份電視面板價格大漲，各尺寸面板價格單月大漲8～10％，寫下單月漲幅新高紀錄，IT面板價格持續走揚，本月面板價格全面漲回成本之上，面板廠單月可望轉虧為盈。8月面板價格維持漲勢，預期9月面板價格持穩，第三季面板廠將終結連續六個季度的虧損，單季將轉虧為盈。



面板供應鏈第二季恢復正常，面板雙虎大尺寸面板出貨都有三成以上的成長，營業額也大幅增長。友達公告第二季合併營業額為635.0億元，較前一季增加18.3％，相比去年同期下降9.4％。群創第二季自結合併營收為668.83億元，季增率高達32.7％，較去年同期成長5.9％。雖然第二季電視面板價格走跌，不過面板出貨量放大，受惠於產能利用率提升，生產成本下降，單季虧損可望收斂。



今年受到新冠肺炎疫情影響，面板產業每個季度供需變化劇烈，7月面板價格大漲，後續市場供需變化，以及面板價格走勢仍是市場最關注的焦點。此外，面板雙虎近年來高唱轉型，除了把價值延伸到下游系統整合之外，也持續深耕新技術MiniLED／MicroLED，2021年蘋果將推出首款MiniLED背光的iPad，讓MiniLED話題發燒。友達集團旗下隆達和晶電合組控股公司，劍指MiniLED／MicroLED，未來友達在此一聯盟中的布局也相當受到關注。



居家上班、遠距教學需求帶動IT面板出貨動能強勁，中光電第二季合併營收106.35億元，季增率27％，宸鴻第二季合併營收約280.49億元，僅較前一季減少0.5％、年減1.4％，表現均優於預期。第三季IT面板需求變化，以及蘋果iPad新品拉貨效應，都是法說會焦點。