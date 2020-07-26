被蘋果拋棄 英特爾真的不行了？

7月9日，美股收盤，輝達（NVIDIA）的總市值達到了2,510億美元，首次超越英特爾（2,480億美元），成為北美最有價值的晶片企業，以及全球第三大晶片公司。7月23日AMD以57美元開盤，收市61.79美元，英特爾股價開盤60.70美元，收盤61.05美元。這可能是歷史上AMD股價首次超過英特爾，雖然兩者的營收和市值仍然相去甚遠。

雖然，股價波動英特爾再度反超，但在晶片的格局中，英特爾一家獨大的壟斷局面已經被打破。而更加嚴峻的是，對於未來，英特爾的準備並不充分。

從某種意義上而言，英特爾的成功，獲得了時代的眷顧。PC時代，為英特爾開啟成功之路。個人電腦的洪流，成就的不僅是IBM，更是讓英特爾和微軟建立起龐大的硬體和軟體帝國。

比爾蓋茨曾直言不諱地說：「IBM上世紀80年代開始採用英特爾的處理器和微軟的操作系統,從而取代蘋果成為個人電腦產業的老大，英特爾與微軟此時也成為電腦產業的巨人。」

英特爾走向成功之路的起點是1978年6月8日，發布了新款16位微處理器「8086」。

它開啟了一個全新的時代：x86架構從此誕生了。最重要的意義在於，x86定義了晶片的基本使用規則。這意味著，英特爾建立起了個人電腦這一行業標準和規則。它完成了整個行業基礎架構的建設。

也正是基於這一架構，英特爾與微軟形成了強有力的「Wintel」聯盟。操作系統與晶片的堅固聯盟，掌控了個人電腦的時代。坐擁個人電腦CPU的巨大市場，以壟斷的姿態牢牢占據市場的制高點。

英特爾成功地讓全世界的電腦生產商都成為其打工者。長期以來，英特爾以「高市場佔有率、高利潤」的姿態制霸整個行業。

巨頭最艱難的轉型，是敢於對自己進行深度的改革。改變固有的利益格局，重塑業務體系，是巨頭二次創業的必經之路。但英特爾選擇了觀望。

錯失行動互聯網時代，是從拒絕賈伯斯開始的。時任英特爾CEO保羅·歐德寧拒絕了賈伯斯請求英特爾為他開發一款手機CPU的請求。因為在他看來，蘋果所給的報價並沒有太多的吸引力。習慣了高利潤、賺大錢的英特爾，不願意放下身段去迎合蘋果。而具有戲劇性的是，今年蘋果終止了和英特爾的合作。

而正是這次放棄，英特爾把行動互聯網時代拱手讓給了它的競爭對手ARM。

經過多年發展，ARM生態陣營不斷擴大，包括華為積極發展ARM服務器晶片、亞馬遜AWS雲服務器也在採用ARM設計晶片。

前不久，蘋果也轉向ARM陣營，眾多巨頭加入ARM陣營也意味著英特爾基石的瓦解。它丟掉的不僅是行動互聯網這一市場，更是丟掉了未來。

在下一個即將開始的時代：人工智慧領域，ARM較英特爾有著顯著的先發優勢。

值得注意的是，作為後起之秀的輝達，首先命名了GPU這個品類，並占到全部消費市場市占的73％。

5年瘋漲2268％，輝達已經取代英特爾成為了美國市值最高的晶片公司，華人老闆黃仁勳身價也接近100億美元。

在AI時代，輝達推出以GPU以及CUDA平台組成的生態，將遊戲時代的優勢延續到企業服務，用於企業的AI訓練和推理需求，並占到圖像、視頻、語音和搜索用例的75％。也就是說，留給英特爾的時間和趕超的機會不多了。

錯失行動互聯網時代的英特爾，不想再錯過人工智慧。

在英特爾的最新表述中，英特爾希望打造一個全新的生態：以數據為中心，打造智慧連接、智慧存儲、智慧計算的全面能力，通過指數級創新驅動實現「智慧X效應」。

英特爾希望將六大技術支柱（製程和封裝、XPU架構、記憶體和存儲、互連、安全、軟體）作為推動智慧創新的引擎，並把人工智慧融入方方面面，以CPU＋GPU＋FPGA＋ASIC的全面產品布局，軟硬結合，幫助客戶實現從雲到端的智慧部署。

儘管這一願景能否實現，還有待觀察，但英特爾在產品研發、解決方案創新力、生態構建力等領域仍然具有顯著的綜合優勢。

如果它願意放下架子，進行深度的技術變革，相信在人工智慧領域英特爾仍有一席之地。（中時新聞網 趙永紝）

文章來源：華商韜略

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